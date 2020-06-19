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Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor

19.06.2020 11:43

Son güncelleme : 19.06.2020 11:43
Dünya genelinde yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artış tüm kaynakları geride bıraktı. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre 340 teravatsaat artışla 2 bin 805 teravatsaata ulaşarak, ilk sırada yer aldı.



AA muhabirinin, "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, yenilenebilir kaynaklardaki artışın sebebi olarak kömürden elektrik üretiminin 240 tersavatsaat azalması gösterildi.

Yenilenebilir enerji üretiminde 732,3 teravatsaatle Çin lider konumda bulunurken, ABD 489,8 teravatsaatle ikinci sırada yer aldı. Almanya 224,1 teravatsaatle üçüncü, Hindistan 134,9 teravatsaatle dördüncü ve Japonya 121,2 teravatsaatle beşinci oldu.

Küresel ölçekte yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimindeki artış diğer kaynakları geride bıraktı. Temiz kaynaklardan elektrik üretimi geçen yıl önceki yıla göre 340 teravatsaat artışla ilk sırada yer aldı. Böylelikle geçen yıl toplamda 2 bin 805 teravatsaat yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Güneş enerjisi büyümede lider

Geçen yıl yenilenebilir enerji üretiminde en fazla büyüme yüzde 24,3 ile güneş enerjisinde gerçekleşti. Geçen yıl güneş enerjisinden 724,1 teravatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Büyümede ikinci sırayı yüzde 12,6 artışla rüzgar enerjisi aldı. Rüzgar enerjisinin geçen yılki elektrik üretimine katkısı 1429,6 teravatsaat oldu.

Jeotermal, biyokütle gibi diğer enerji kaynaklarından üretim ise 651,8 teravatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'deki büyüme yüzde 20

Rapora göre, Türkiye de geçen yıl toplamda 45,3 teravatsaat elektrik üretimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladı. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki büyüme oranı yüzde 20 oldu.

Türkiye'de geçen yıl üretimde, 21,7 teravatsaat elektrik üretimiyle rüzgar enerjisi ilk sırada yer aldı. Rüzgar enerjisini, 12,7 teravatsaat elektrik üretimiyle jeotermal ve biyokütle gibi diğer yenilenebilir enerji kaynakları izledi. Toplamda 10,9 teravatsaatlik üretimle güneş enerjisi ise üçüncü sırada yer aldı.





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