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Emlak Katılım’dan İstanbul’a üç yeni hizmet noktası

23.07.2020 13:18

Son güncelleme : 23.07.2020 13:25
Yeni hizmet noktaları Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar şubeleri ile İstanbul’da sekiz şubeye ulaşan Emlak Katılım, Türkiye genelinde şube sayısını 20’ye çıkardı.



AA

Emlak Katılım açıklamasına göre, Mart 2019’da hizmet vermeye başlayan  firma, şube ağını genişletmeye devam ediyor.

Dijital bankacılık araçlarıyla Türkiye’nin dört bir yanında  müşterilerine hizmet sunan Emlak Katılım, açılışını yaptığı yeni şubeleriyle  hizmet ağını genişletiyor.

YIL SONUNA KADAR 40 ŞUBE HEDEFLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat  Bayraktar, aynı zaman diliminde üç yeni şubeyi hizmete sunmaktan dolayı mutluluk  duyduklarını belirterek, "Yurdumuzun dört bir yanında şubelerimizle  müşterilerimize fiziksel olarak da ulaşmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı  sürdürüyoruz. İstanbul’da hayata geçirdiğimiz üç yeni şube ile bu amaç için  önemli bir adım daha atmış olduk. Hizmet portföyümüz genişliyor. Hizmet ağımız  büyüyor. Bugün aktif olarak faaliyete başlayan Laleli, Sultanbeyli ve Bağcılar  noktalarımızla İstanbul’da sekizinci, Türkiye’de ise 20'nci şubeye ulaştık."  ifadelerini kullandı.

Emlak Katılım, Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy,  Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit,  Gaziantep, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet  vermeye devam ediyor, 2020 sonunda ise 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor.




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