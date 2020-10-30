En büyük 100 birimin 88`i düştü













DHA

ABD merkezli, online ödeme sistemi PayPal'ın, kendi sistemlerinin kullanılarak Bitcoin ve bazı kripto para birimlerinin transferlerine izin vereceğini açıklamasının süren etkisiyle, Çarşamba günü 13,818 doları gördükten sonra geri çekildi.

Buna karşın kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte 1.54 artışla 13,480.88 dolara yükseldi. Bitcoin'in piyasa hacmi Çarşamba günü 256 milyar doları aşarak, Haziran 2019'dan bu yana en yüksek düzeye yükseldikten sonra, 249.79 milyar dolar ile, bu dönemde ilk kez aştığı 250 milyar dolar sınırında tutundu.

Kripto para piyasalarda, 24 saatlik işlem hacmi, gelen yoğun satışlarla hızla yükselerek, 150 milyar doları da aşarak 154.53 milyar dolara yükseldi.

Krpto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, hafta ortasında 408.14 milyar dolar ile yeniden 400 milyar doların üzerine yükseldikten sonra, birimlerdeki büyük düşüşlerle yeniden 400 milyar doların altına inerek 394.85 milyar dolara kadar geriledi.

Toplam 7,552 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,762 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.54 artışla 13,480.88 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.44 düşüşle 386.28 dolar,

3.Tether yüzde 0.03 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 2.07 düşüşle 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.43 düşüşle 265.40 dolar,

6.Chainlink yüzde 4.72 düşüşle 11.14 dolar,

7.Binance Coin yüzde 4.19 düşüşle 29.10 dolar,

8.Litecoin yüzde 2.98 düşüşle 54.36 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.88 düşüşle 4.08 dolar,

10.Bitcoin SV yüzde 3.47 düşüşle 163.80 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, ABD'deki düzenleme şöyle anlatıldı:

ABD’de kripto para birimlerini düzenleyen kurallarda büyük bir çeşitlilik bulunuyor; bunun temel nedeni bu aktiviteleri gözetmek için sadece tek bir düzenleyici kurumun atanmış olmamasıdır.

Bunun yerine 'üç büyükler' denilen üç federal düzenleyici kurum, SEC, CFTC ve IRS kripto para birimleri hakkındaki görüşlerini ve yaklaşımlarını açıkladı.

Ek olarak, Hazine Departmanı/OFAC yasadışı işlemleri engellemek için uluslararası bir politikayı koordine etmeye çalışıyor.

Hazinenin başka bir kolu olan FinCEN, AML prosedürlerini uygulamakta ve mali suçlulara dava açıyor. FinCEN piyasa oyuncularının bu prosedürlere uymalarının gerekli olduğunu açıkça belirtti.

Mayıs 2019’da yayınladığı yeni rehberde FinCEN, kriptoyla ilgili olan hangi işletmelerin ve tarafların Banka Gizliliği Kanunu’nu (Bank Secrecy Act, BSA) ve diğer regülasyonları takip etmek zorunda olabileceğini vurguladı. Açık bir şekilde para aktarım hizmetleri sunanlar para transferi hizmeti verenler olarak tanınacak ve BSA yükümlülüklerini yerine getirecekler.

Bunlar;

- değiş tokuşçular/alım satım yapanlar (bir faaliyet olarak kripto para birimleri alan ve satan kişiler),

- yöneticiler (kripto para birimlerini ihraç eden ve paraya dönüştürebilen kişiler),

- hosted cüzdan (hosted wallet) sağlayanlar,

- merkezi borsalar ve kripto aktarımlarını anonim hale getirmeye yardım eden kişiler.

Kriptoyla ilgisi olan her kurum kripto para birimi kabul edip aktarım yaptığı sürece para transferi hizmeti veren olarak görüleceğinden bu liste yalnızca burada sıralananlarla özgü değil.

Buna karşın FinCEN,

- nadiren P2P işlemleri yapan gerçek kişileri,

- unhosted kripto cüzdanları,

- sadece şahsi cüzdanlara erişim veren kripto ATM’lerini,

- çoğu DApps ve geliştiricilerini, merkeziyetsiz anonim kripto para birimi kurucularını,

- anonimliği artıran yazılım ve donanım geliştiricilerini,

- olağan ICO katılımcılarını,

- merkeziyetsiz borsaları,

- kripto para birimi geliştiricilerini,

- havuz/bulut madenciliği yöneticilerini para transferi hizmeti verenler olarak değerlendirmiyor.