Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

En büyük 100 birimin 88`i düştü

30.10.2020 08:55

Son güncelleme : 30.10.2020 09:02
ABD seçimlerinde son yaklaşırken, küresel düzeyde Covid-19 vakalarının da hızlı artışıyla gelen satışlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 88`inin değeri düştü. Bu sürede yükselen 12 birimin ikisi, Bitcoin ve Tether, ilk 10 birim arasındaydı.



DHA

ABD merkezli, online ödeme sistemi PayPal'ın, kendi sistemlerinin kullanılarak Bitcoin ve bazı kripto para birimlerinin transferlerine izin vereceğini açıklamasının süren etkisiyle, Çarşamba günü 13,818 doları gördükten sonra geri çekildi. 

Buna karşın kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte 1.54 artışla 13,480.88 dolara yükseldi. Bitcoin'in piyasa hacmi Çarşamba günü 256 milyar doları aşarak, Haziran 2019'dan bu yana en yüksek düzeye yükseldikten sonra, 249.79 milyar dolar ile, bu dönemde ilk kez aştığı 250 milyar dolar sınırında tutundu.

Kripto para piyasalarda, 24 saatlik işlem hacmi, gelen yoğun satışlarla hızla yükselerek, 150 milyar doları da aşarak 154.53 milyar dolara yükseldi.

Krpto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, hafta ortasında 408.14 milyar dolar ile yeniden 400 milyar doların üzerine yükseldikten sonra, birimlerdeki büyük düşüşlerle yeniden 400 milyar doların altına inerek 394.85 milyar dolara kadar geriledi.

Toplam 7,552 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,762 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.54 artışla 13,480.88 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.44 düşüşle 386.28 dolar,

3.Tether yüzde 0.03 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 2.07 düşüşle 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.43 düşüşle 265.40 dolar,

6.Chainlink yüzde 4.72 düşüşle 11.14 dolar,

7.Binance Coin yüzde 4.19 düşüşle 29.10 dolar, 

8.Litecoin yüzde 2.98 düşüşle 54.36 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.88 düşüşle 4.08 dolar,

10.Bitcoin SV yüzde 3.47 düşüşle 163.80 dolardan işlem görüyordu. 

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, ABD'deki düzenleme şöyle anlatıldı:

ABD’de kripto para birimlerini düzenleyen kurallarda büyük bir çeşitlilik bulunuyor; bunun temel nedeni bu aktiviteleri gözetmek için sadece tek bir düzenleyici kurumun atanmış olmamasıdır.

Bunun yerine 'üç büyükler' denilen üç federal düzenleyici kurum, SEC, CFTC ve IRS kripto para birimleri hakkındaki görüşlerini ve yaklaşımlarını açıkladı.

Ek olarak, Hazine Departmanı/OFAC yasadışı işlemleri engellemek için uluslararası bir politikayı koordine etmeye çalışıyor.

Hazinenin başka bir kolu olan FinCEN, AML prosedürlerini uygulamakta ve mali suçlulara dava açıyor. FinCEN piyasa oyuncularının bu prosedürlere uymalarının gerekli olduğunu açıkça belirtti.

Mayıs 2019’da yayınladığı yeni rehberde FinCEN, kriptoyla ilgili olan hangi işletmelerin ve tarafların Banka Gizliliği Kanunu’nu (Bank Secrecy Act, BSA) ve diğer regülasyonları takip etmek zorunda olabileceğini vurguladı. Açık bir şekilde para aktarım hizmetleri sunanlar para transferi hizmeti verenler olarak tanınacak ve BSA yükümlülüklerini yerine getirecekler.

Bunlar;

- değiş tokuşçular/alım satım yapanlar (bir faaliyet olarak kripto para birimleri alan ve satan kişiler), 

- yöneticiler (kripto para birimlerini ihraç eden ve paraya dönüştürebilen kişiler), 

- hosted cüzdan (hosted wallet) sağlayanlar, 

- merkezi borsalar ve kripto aktarımlarını anonim hale getirmeye yardım eden kişiler.

Kriptoyla ilgisi olan her kurum kripto para birimi kabul edip aktarım yaptığı sürece para transferi hizmeti veren olarak görüleceğinden bu liste yalnızca burada sıralananlarla özgü değil.

Buna karşın FinCEN, 

- nadiren P2P işlemleri yapan gerçek kişileri, 

- unhosted kripto cüzdanları, 

- sadece şahsi cüzdanlara erişim veren kripto ATM’lerini, 

- çoğu DApps ve geliştiricilerini, merkeziyetsiz anonim kripto para birimi kurucularını,

- anonimliği artıran yazılım ve donanım geliştiricilerini, 

- olağan ICO katılımcılarını, 

- merkeziyetsiz borsaları, 

- kripto para birimi geliştiricilerini, 

- havuz/bulut madenciliği yöneticilerini para transferi hizmeti verenler olarak değerlendirmiyor.


ETİKETLER
kriptoparabitcoin




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.127
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.153 En Düşük
1.127
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VESBE 30,74 42.411.432 % 0,00  
TURSG 5,58 68.988.828 % 0,00  
PEGYO 2,70 5.228.467 % 0,00  
YGYO 1,08 54.891.066 % 0,00  
RTALB 50,30 225.307.566 % 0,00  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,3085 8,3250 % 0,44  
Euro 9,7058 9,7270 % 0,48  
Sterlin 10,6999 10,7536 % 0,24  
Frank 9,0589 9,1135 % 0,59  
Riyal 2,2113 2,2224 % 0,45  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 1,80  
Altın Gr. 500 500 2,66  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -18,00  
Tam 3.288 3.371 -15,25  
Yarım 1.589 1.631 -7,37  
Çeyrek 797 815 -3,69  
Gümüş.Ons 23,27 23,31 0,05  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,02  
B. Petrol 37,74 37,74 -0,52  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru