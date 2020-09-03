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En çok kazandıran oldu! Paksoy yorumladı

03.09.2020 14:10

Son güncelleme : 03.09.2020 14:13
Stratejist Cüneyt Paksoy, ocak-ağustos döneminde altını da sollayıp en çok kazandıran emtia olan gümüşle alakalı "Altın ile beraber artık gümüş de yatırımcının gündeminde. Gümüşü portföylerde bulunabilir bir emtia olarak görüyorum. 50 dolar görmüş tepesine nazaran şu an ucuzluğu da var." dedi.



MAHMUT EKİNCİ

Yayına dünya piyasalarındaki gelişmeleri yorumlayarak başlayan Stratejist Cüneyt Paksoy, "Risk iştahı devam ediyor. Belirgin bir düzeltme yok. Teşvik beklentileri masada." dedi.

Ons altın ve gram altındaki fiyat gelişmelerine de değinen Paksoy, ons altın ile ilgili "Teknik olarak 2080 dolar seviyesi kırılmadıkça yukarı yönlü hareketler tepki olarak kalacak." dedi. Vatandaşın yakından takip ettiği gram altın ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Paksoy, "Fiyatlarda yukarı yönlü potansiyel şimdilik korunuyor." ifadelerini kullandı.

Ocak-ağustos döneminde en çok kazandıran emtia gümüş oldu. Gümüş ile ilgili Paksoy, "Altın ile beraber artık gümüş de yatırımcının gündeminde. Gümüşü portföylerde bulunabilir bir emtia olarak görüyorum. 50 dolar görmüş tepesine nazaran şu an ucuzluğu da var." dedi.

Bu hafta piyasaların merakla beklediği büyüme ve enflasyon rakamlarını da yorumlayan Paksoy, yayının son bölümünde dolar endeksi ve dolar/TL beklentilerini açıkladı.

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