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En yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi`nde

09.06.2020 10:13

Son güncelleme : 09.06.2020 10:19
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3.36 ile BIST 100 Endeksi`nde gerçekleşti.



DHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2.20, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.77 ve euro yüzde 0.14 kazandırırken; dolar yüzde 0.01 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.94 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2.38, DİBS yüzde 1.95, euro yüzde 0.32 ve dolar yüzde 0.17 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0.76 kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.80 en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Eendeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.82 en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32.36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34.31 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.34 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45.84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 38.17 en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 34.58, mevduat faizi (brüt) yüzde 13.99, dolar yüzde 8.83, BIST100 Endeksi yüzde 8.25 ve euro yüzde 5.95 kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 27.50, mevduat faizi (brüt) yüzde 7.99, dolar yüzde 3.11, BIST100 endeksi yüzde 2.56 ve euro yüzde 0.38 kazandırdı.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,66 2.150.978 % 10,00  
YONGA 29,48 253.233 % 10,00  
POLTK 139,80 70.319 % 9,99  
TACTR 6,72 409.429 % 9,98  
EKIZ 8,08 1.446.797 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5942 8,6373 % -0,19  
Frank 7,0578 7,1003 % -0,03  
Riyal 1,8030 1,8120 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.694 -4,53  
Altın Gr. 370 370 -0,97  
Cumhuriyet 2.395 2.427 -7,40  
Tam 2.466 2.494 -7,60  
Yarım 1.203 1.217 -3,80  
Çeyrek 602 609 -1,90  
Gümüş.Ons 17,55 17,60 -0,20  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,04  
B. Petrol 41,13 41,13 0,33  
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