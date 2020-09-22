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Endonezya ekonomik büyüme tahminini düşürdü

22.09.2020 10:16

Son güncelleme : 22.09.2020 10:18
Endonezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ekonomide yüzde 1,7 daralma bekliyor.



AA

Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, yaptığı açıklamada, salgının başlamasından bu yana ekonomide yaşanan durgunluğun 2020 büyüme hedeflerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Mulyani, devam eden Kovid-19 krizinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde 5,3’lük daralma sonrası üçüncü çeyrekte de yüzde 2,9 ila yüzde 1 küçülme öngördüklerini aktardı.

Mulyani, bu kapsamda ekonomideki olumsuzluklar dolayısıyla bu yıl ülke ekonomisinde yüzde 0,6 ila yüzde 1,7 küçülme beklentileri olduğunu kaydetti.

Bu arada hükümet, daha önce 2020 için yüzde 0,2’lik büyüme veya yüzde 1,1’e kadar küçülme beklentisi olduğunu açıklamıştı.

Endonezya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti. 


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