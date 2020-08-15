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Endonezya teşvik paketleriyle ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor

15.08.2020 11:37

Son güncelleme : 15.08.2020 11:42
Endonezya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle durağanlaşan ekonomisini teşvik paketleriyle canlandırmayı amaçlıyor.



AA

Hükümet, ülke ekonomisinin büyüme rakamlarına olumsuz yansıyan Kovid-19’un etkilerine karşı çeşitli yönlerden reformlarla ulusal ekonomik toparlanmayı hızlandırmak istiyor.

Devlet Başkanı Joko Widodo, gelecek yılki taslak bütçeye ilişkin meclis oturumundaki konuşmasında, salgın nedeniyle 2021 yılının birçok açıdan belirsizlik içerdiğine vurgu yaparak, her alanda hazırlıklı olmanın önemine işaret etti.

Widodo, ülke olarak küresel ekonomideki iyileşme belirsizliği, sosyo-ekonomik ve jeopolitik düzendeki gelişmeler ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar konusunda da öngörülü olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu kapsamda, ekonomik iyileştirme için hükümet, gelecek yıl için Kovid-19 aşısı sağlanması, sağlık sistemi, turizm, gıda güvenliği, teknoloji, istihdam ve endüstri gibi farklı sektörler için 356,5 trilyon rupiah (24,04 milyar dolar) destek sağlayacak.

2021 büyüme beklentisi yüzde 4,5 ile 5,5 arası

Ekonomiden sorumlu yetkililer, ilk ve ikinci çeyrekteki yüzde 2,97 ve 5,32'lik son 20 yılın en düşük büyümesi sonrası 2020 için büyüme tahminini yüzde 1,1 daralmaya kadar düşürdü.

Kovid-19 ile mücadelede bu yıl için şu ana kadar 695,2 trillion rupiah (47,66 milyar dolar) teşvik paketi sunan Endonezya, 2019’da yüzde 5,02’lik büyüme kaydetmişti.

Öte yandan Widodo, iç tüketimdeki iyileşme ve desteklenecek yatırımlarla ülke ekonomisinde 2021 yılı için yüzde 4,5 ile 5,5 arasında büyüme öngördüklerini belirtti.

En fazla vaka 31-45 yaş grubu arasında

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, tespit edilen 135 bin 123 vaka sayısı ile dünya genelinde 23. sırada bulunan Endonezya’da, bildirilen vakaların yüzde 51,9’unu erkekler, yüzde 48,1’ini ise kadınlar oluşturuyor.

Kovid-19 bulaşanlarda en fazla oranının yüzde 31,3 ile 31-45 yaş grubunda olması dikkati çekerken, yüzde 59,1 ile en fazla can kaybı erkeklerde görüldü.

Virüs kaynaklı en fazla ölümün 46-59 yaş grubunda yoğunlaştığı ülkede, şu ana kadar iyileşme oranı da yüzde 32,1 ile en fazla 31-45 yaş grubu olarak kayıtlara geçti.

34 eyalet içerisinde 28 bin 299 vaka sayısı ile başkent Cakarta’nın salgının merkez üssü konumunda olduğu ülkede, sırasıyla Doğu Cava, Orta Cava, Güney Sulawesi, Batı Cava ve Güney Kalimantan da vakaların en yoğun görüldüğü eyaletler arasında yer alıyor.

Tüm bölgelerde maske zorunluluğu çağrısı

Normalleşme sürecinin başladığı haziran başından bu yana vaka ve can kayıplarında artışların önüne geçilemezken, bu duruma karşı sıkı tedbirlerin yeniden uygulanması konusu ülke gündeminde yer almıyor.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan yeni süreçte, rehavete kapılan halkın, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymamasının salgının yayılmasına neden olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki vaka artışına dikkati çeken Devlet Başkanı Widodo, tüm idari yönetimlere salgının yayılımına karşı maske takılmasının zorunlu olmasına yönelik düzenleme yapması çağrısında bulunuyor.

Bugüne kadar 6 bin 21 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 89 bin 618 olarak kayda geçti.


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