Endonezya ve Çin, ulusal para birimlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla iş birliğine gitti.
Endonezya ve Çin, ticarette yerel para birimlerini kullanacak
30.09.2020 17:04
Son güncelleme : 30.09.2020 17:19
AA
Endonezya Merkez Bankası'ndan (BI) yapılan açıklamada, Endonezya ve Çin arasında yerel para birimi kullanımını teşvik etmek için Çin Merkez Bankası (PBOC) ile anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, ticaret ve doğrudan yatırıma ilişkin iş birliklerinde yerel para birimlerinin kullanılmasına yönelik karşılıklı anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Yetkililer, iki ülke arasında bilgi paylaşımı ve periyodik görüşmelerle ortaklıkların geliştirileceğini ifade ederek, söz konusu anlaşmanın karşılıklı finansal iş birliklerinin artmasına olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.
Bu arada, Endonezya Merkez Bankası, Taylan, Malezya ve Japonya ile daha önce imzalanan yerel birimi kullanımının kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.
17:031.143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 20,20
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.144
En Düşük
1.129
17:037,7619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0549
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
17:039,1034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0753
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
17:03470,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,58
|Açılış
|: 470,96
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|51.528.858
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|444.620.106
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.898
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.138.923
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.196.346
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.477.034.198
|% 1,49
|
|ASELS
|19,45
|3.395.075.444
|% 4,51
|
|GARAN
|7,07
|1.462.614.445
|% 2,46
|
|KARSN
|3,12
|897.858.212
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|732.659.073
|% 1,83
|
|SISE
|7,50
|4.477.034.198
|% 1,49
|
|KARSN
|3,12
|897.858.212
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,34
|732.659.073
|% 1,83
|
|GARAN
|7,07
|1.462.614.445
|% 2,46
|
|ASELS
|19,45
|3.395.075.444
|% 4,51
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7571
|7,7619
|% -0,70
|
|Euro
|9,0962
|9,1034
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,9584
|10,0083
|% -0,53
|
|Frank
|8,3765
|8,4270
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0652
|2,0756
|% -0,53
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,13
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|-33,01
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|-15,96
|
|Çeyrek
|754
|771
|-7,99
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,01
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17ESCOM
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 581, 541 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 29 artarak (% 1.85 ) 1, 281
-
17:16XU100
Endeks 1, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 21, 762.00 milyon TL de
-
17:15RTALB
Yüzde 6.41 oranında artışla 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 953, 745 adet işlem
-
17:13DGATE
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 667 adet işlem