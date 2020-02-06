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Enerji ithalatı faturası azaldı

06.02.2020 11:09

Son güncelleme : 06.02.2020 11:09
Türkiye`nin enerji ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 41 milyar 184 milyon 553 bin dolara düştü.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı  geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar  oldu.

Türkiye'nin toplam ithalatı içinde en büyük paya sahip olan enerji  ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 41 milyar 184  milyon 553 bin dolara geriledi. Bu tutar, 2018'de 43 milyar 5 milyon 620 bin  dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Enerji  Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener,  enerji ithalatındaki azalışta genel olarak petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili  olduğunu ifade etti.

Geçen yıl enerji alanındaki cari farkın bir önceki yıla kıyasla  yaklaşık yüzde 12 azalarak 33,9 milyar dolara gerilediğine işaret eden Akyener,  "Enerji kaleminin ülkenin cari açığı üzerinde çok büyük etkisi var. Diğer ihracat  kalemlerinde fazla verilip cari açık kapatılmaya çalışılırken, enerji kaleminde  bu oran negatif etkilendi." dedi.

"BRENT PETROLÜN VARİLİ YÜZDE 9 AZALDI"

Brent petrolün varil fiyatının 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 9  azalışla ortalama 64 dolara gerilediğine dikkati çeken Akyener, "Türkiye'de  mevcut gaz kontratlarının da çoğunlukla petrol fiyatlarına bağlı olduğu  düşünülürse, petrole göre daha küçük bir ekonomik hacme sahip olan gaz ihracatı  da benzer bir eğilim gösterdi. Bununla birlikte spot gaz fiyatları 2019'da  küresel ölçekte daha büyük oranda azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Akyener, enerji alanında cari açığın azalmasında petrol fiyatlarına ek  olarak, yerli kaynaklara yönelim ve yenilenebilir potansiyelin geliştirilmesi  gibi hamlelerin de etkili olduğunu belirtti.

Geçen yıl bütçedeki enerji ithalatı kaynaklı cari farkın, toplam cari  farkın yüzde 108'ine karşılık geldiğine işaret eden Akyener, şöyle devam etti:

"Cari açık ve ülke ekonomisi üzerinde bu derece önemli olan enerji  kaleminin oluşturduğu negatif etkiyi en aza indirmek ve hatta tersine çevirmek  için genel enerji denkleminde yerli kaynak kullanımını artırmak, hidrokarbon  arama faaliyetlerine ağırlık vermek gerekiyor. Ayrıca büyük ölçekli ihracatı  yapılan petrol gibi ürünlerin farklı borsalarda eş hacimli ticaretini yapmak,  stok kapasitesini geliştirmek, rafineri ve petrokimya türevleri gibi işlenmiş ham  madde kapasitesini geliştirerek ihracatı teşvik etmek gerekiyor."




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