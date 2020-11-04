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Enerji ithalatı faturası geriledi

04.11.2020 11:13

Son güncelleme : 04.11.2020 11:15
Türkiye`nin enerji ithalatı faturası, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azalarak 21,5 milyar dolara geriledi.



 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla 156,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ithalatı ise bu dönemde yüzde 31 azalarak 31,2 milyar dolardan 21,5 milyar dolara geriledi.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl geçen yıla kıyasla düşen ve düşük seyretmeye devam eden petrol fiyatları sebebiyle Türkiye'nin dış ticaret açığı üzerindeki enerji etkisinin zayıfladığını ifade etti.

Enerji alanındaki cari farkın da azaldığını belirten Akyener, şöyle konuştu:

"Enerji alanındaki cari farkın geçen yıla göre yüzde 34 azalmasının asıl sebebi hiç şüphesiz düşen petrol fiyatlarıdır. Geçen yılın ilk üç çeyreğinde ortalama 61,6 dolar olarak hesaplanan brent türü ham petrolün varil fiyatı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 40,2 dolara geriledi. Türkiye'de ham petrol kalemi dışında kalan, diğer yağlar, petrol ürünleri ve mevcut doğal gaz kontratlarının da çoğunlukla petrol fiyatlarına endeksli olduğu dikkate alındığında, tablonun niçin genel anlamda petrol fiyatlarına bağlı olduğu anlaşılabilecektir."

Ham petrol ithalat hacmi 400 bin ton azaldı

Öte yandan, ilgili dönemlerdeki ham petrol ithalat hacimlerinde yaklaşık 400 bin tonluk azalma olduğuna işaret eden Akyener, bu durumun boş stok kapasitesi doldurulduktan sonra tüketimin salgın sebebiyle azalmasından kaynaklandığını söyledi.

Akyener, enerji alanında cari açığın azalmasında yerli kaynaklara yönelimin ve yenilenebilir potansiyelin geliştirilmesi gibi hamlelerin de etkili olduğunu dile getirdi.

Enerji sebebiyle oluşan cari farkın, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla toplam cari farkın yüzde 49'una karşılık geldiğini belirten Akyener, şunları kaydetti:

"Cari açık ve ülke ekonomisi üzerinde bu derece önemli olan enerji kaleminin negatif etkisini en aza indirmek hatta tersine çevirmek için genel enerji denklemindeki yerli kaynak kullanım oranını artırmak, hidrokarbon arama faaliyetlerine ağırlık vermek, büyük ölçekli ihracatı yapılan petrol gibi ürünlerin farklı borsalarda eş hacimli ticaretini yapmak, stok kapasitesini geliştirmek, rafineri ve petrokimya türevleri gibi işlenmiş ham madde kapasitesini geliştirerek ihracatı teşvik etmek gibi stratejiler gerekiyor. Ülkemiz bu minvalde çalışmalarına devam ediyor."


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