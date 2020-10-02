AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor.
`Enflasyon Beklenti Anketi` sonuçlandı
02.10.2020 09:35
Son güncelleme : 02.10.2020 09:36
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,94, en yüksek yüzde 2,10 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,86 olurken, tahminler yüzde 10,90-13,40 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.
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|GRNYO
|2,38
|3.454.099
|% 3,24
|
|HDFGS
|4,78
|67.782.145
|% 0,00
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% 0,00
|
|ARENA
|35,10
|8.716.465
|% 0,00
|
|DIRIT
|2,47
|3.101.772
|% 0,00
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,78
|67.782.145
|% 0,00
|
|KOZAL
|79,95
|347.718.691
|% 0,00
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|SAMAT
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|7.858.583
|% 0,00
|
|ARENA
|35,10
|8.716.465
|% 0,00
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,00
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% 0,00
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 0,00
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,00
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,00
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7712
|7,7777
|% 0,41
|
|Euro
|9,1173
|9,1328
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,9755
|10,0256
|% 0,29
|
|Frank
|8,4210
|8,4717
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0660
|2,0763
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.915
|1.915
|8,83
|
|Altın Gr.
|477
|477
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
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|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
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|Çeyrek
|758
|775
|4,58
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|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|0,26
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|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,02
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