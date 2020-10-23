Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu`na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim`de İstanbul’da yapılacağını duyurdu.
Enflasyon Raporu toplantısı 28 Ekim`de
23.10.2020 10:13
Son güncelleme : 23.10.2020 10:14
TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı belirtilen TCMB'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:
"Enflasyon Raporu 2020-IV, 28 Ekim Çarşamba günü yayımlanacaktır. Rapor’un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ümraniye ek yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir."
09:551.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.200
En Düşük
1.200
09:557,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9594
En Düşük
7,9310
09:559,3869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3993
En Düşük
9,3571
09:55487,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,20
|Açılış
|: 487,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
487,84
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler09:55
|POLTK
|471,90
|470.956
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,96
|1.124.550
|% 10,00
|
|KARTN
|1.238,20
|849.405
|% 9,99
|
|CASA
|36,24
|164.783
|% 9,95
|
|BEYAZ
|13,30
|1.323.802
|% 9,92
|
|BALAT
|7,57
|658.022
|% -9,99
|
|VANGD
|8,03
|896.341
|% -9,98
|
|MERKO
|14,18
|5.009.113
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,00
|134.649
|% -9,94
|
|AVOD
|10,42
|7.572.766
|% -9,94
|
|ITTFH
|10,22
|16.374.167
|% 0,89
|
|MRGYO
|3,97
|12.423.452
|% 8,17
|
|GARAN
|7,09
|10.652.193
|% -0,14
|
|AVOD
|10,42
|7.572.766
|% -9,94
|
|SKBNK
|1,95
|7.429.633
|% -2,01
|
|SKBNK
|1,95
|7.429.633
|% -2,01
|
|TSKB
|1,75
|5.610.425
|% 1,16
|
|MRGYO
|3,97
|12.423.452
|% 8,17
|
|ITTFH
|10,22
|16.374.167
|% 0,89
|
|DOHOL
|2,46
|3.921.343
|% 0,82
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9491
|7,9516
|% 0,17
|
|Euro
|9,3803
|9,3869
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,3470
|10,3989
|% -0,09
|
|Frank
|8,7221
|8,7747
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1129
|2,1235
|% 0,12
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-0,26
|