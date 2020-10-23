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Enflasyon Raporu toplantısı 28 Ekim`de

23.10.2020 10:13

Son güncelleme : 23.10.2020 10:14
Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu`na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim`de İstanbul’da yapılacağını duyurdu.



TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı belirtilen TCMB'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Enflasyon Raporu 2020-IV, 28 Ekim Çarşamba günü yayımlanacaktır. Rapor’un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ümraniye ek yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir."


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