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`Enflasyon sıfırın altında kalmaya devam edecek`

29.09.2020 08:06

Son güncelleme : 29.09.2020 08:07
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) genelinde enflasyonun birkaç ay daha "sıfırın altında" kalmaya devam edeceğini vurguladı.



Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuşan Lagarde, buna karşın, ECB Yönetim Konseyi'nin, enflasyonun hedeflenen düzeylere sürdürülebilir bir şekilde yükselmesini sağlamak için "gerekenleri yapmaya hazır" olacağının da altını çizdi.

Ekonomide toparlanmanın büyük ölçüde coronavirus pandemisindeki gelişmeler ve önleme politikalarının başarılarına bağlı olduğunu dikkat çeken Lagarde, ECB'nin, döviz kurlarının orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkilerine odaklı olanlar da dahil tüm verileri ve bilgileri dikkatlice değerlendirmeyi sürdüreceğini de vurguladı.


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