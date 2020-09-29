Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) genelinde enflasyonun birkaç ay daha "sıfırın altında" kalmaya devam edeceğini vurguladı.
`Enflasyon sıfırın altında kalmaya devam edecek`
29.09.2020 08:06
Son güncelleme : 29.09.2020 08:07
Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde konuşan Lagarde, buna karşın, ECB Yönetim Konseyi'nin, enflasyonun hedeflenen düzeylere sürdürülebilir bir şekilde yükselmesini sağlamak için "gerekenleri yapmaya hazır" olacağının da altını çizdi.
Ekonomide toparlanmanın büyük ölçüde coronavirus pandemisindeki gelişmeler ve önleme politikalarının başarılarına bağlı olduğunu dikkat çeken Lagarde, ECB'nin, döviz kurlarının orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkilerine odaklı olanlar da dahil tüm verileri ve bilgileri dikkatlice değerlendirmeyi sürdüreceğini de vurguladı.
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|EMNIS
|33,00
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|% 10,00
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|DURDO
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|% 10,00
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|JANTS
|217,80
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|AYCES
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|GSRAY
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|SEKUR
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|SISE
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|GARAN
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|YKBNK
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|PETKM
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|602.120.466
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|7,8080
|7,8122
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|Euro
|9,1047
|9,1473
|% 0,47
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|Sterlin
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|10,0745
|% 0,38
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|Frank
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|Riyal
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|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,61
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|Altın Gr.
|472
|472
|13,28
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|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
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|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
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|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
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|Çeyrek
|751
|768
|13,15
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|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,02
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|42,69
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Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
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Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
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17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de