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EPDK açıkladı! Gaz ithalatında sert düşüş

24.08.2020 12:37

Son güncelleme : 24.08.2020 13:14
Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği doğal gazın miktarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46, Rusya’dan aldığı gazın miktarı ise yüzde 41,5 geriledi.



AA

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye’nin toplam doğal gaz ithalatı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 22 milyar 483 milyon 46 bin metreküpe geriledi.

Söz konusu dönemde, ithalatın 12 milyar 152 milyon 85 bin metreküpü boru hatlarıyla yapılırken 10 milyar 330 milyon 61 bin metreküplük kısmı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla ithal edilen gazın miktarı yüzde 24,8 azaldı, LNG ithalatı ise yüzde 44,8 artış gösterdi.

İran’dan 3 ay gaz ithalatı gerçekleşmedi

Türkiye, bu yılın ilk yarısında ülke bazında en yüksek miktarda doğal gazı 5 milyar 444 milyon 99 bin metreküple Azerbaycan’dan ithal etti. Bu ülkeden alınan gazın miktarı geçen yıla göre yüzde 23,4 arttı. Bu miktarın artmasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’ndan gelen gaz miktarındaki yükseliş etkili oldu.

Diğer yandan, aynı dönemde Rusya’dan ithal edilen gazın miktarı yüzde 41,5 düşüşle 4 milyar 678 milyon 66 bin metreküpe geriledi. Geçen yılın aynı döneminde Rusya’dan 7 milyar 993 milyon 86 bin metreküp gaz ithal edilmiş, Rusya en fazla ithalat yapılan ülke olmuştu.

Yılın ilk yarısında İran’dan alınan doğal gazın miktarı ise yüzde 46 azaldı ve 2 milyar 29 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. İran’dan nisan, mayıs ve haziran aylarında hiç doğal gaz ithalatı yapılmadı.

Yeni ülkelerden LNG alınıyor

Türkiye, ocak-haziran döneminde en fazla LNG’yi 2 milyar 991 milyon 68 bin metreküple uzun vadeli kontratı bulunan Cezayir’den ithal ederken, en fazla spot LNG Katar’dan alındı. Bu dönemde, Katar’dan 2 milyar 853 milyon metreküp LNG ithal edildi ve bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artış gösterdi.

Ayrıca, Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği spot LNG miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144,3 artışla 2 milyar 161 milyon metreküpe ulaştı. Bu dönemde, Türkiye’nin uzun vadeli gaz kontratı bulunan Nijerya’dan ithal ettiği LNG miktarı ise yüzde 17,3 azalışla 1 milyar 151 milyon metreküpe geriledi.

Bu yılın ilk yarısında, Türkiye LNG satın aldığı kaynak ülkelerini de çeşitlendirdi. Bu kapsamda, Trinidad ve Tobago’dan 633 milyon metreküp LNG ithal edildi. Ekvator Ginesi, Kamerun, Mısır, Norveç ve İspanya LNG ithalatı yapılan diğer ülkeler arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde, Yunanistan’a 203 milyon metreküp gaz ihraç edildi. Bu miktar geçen yılın aynı döneminde 378 milyon metreküp olmuştu.

Tüketim yüzde 3,8 azaldı

Ocak-haziran döneminde Türkiye’nin doğal gaz tüketimi 2019’un aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalışla 24 milyar 305 milyon 94 bin metreküpe geriledi.

Türkiye’nin bu dönemdeki doğal gaz üretimi ise yüzde 7,5 düşüşle 231 milyon 907 bin metreküp oldu.


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