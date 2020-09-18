ABD merkezli kablosuz Edge WAN 4G ve 5G çözümleri sağlayıcısı Cradlepoint 1,1 milyar dolar karşılığında Ericsson tarafından satın alındı.
Ericsson, Cradlepoint`i satın aldı
18.09.2020 10:57
Son güncelleme : 18.09.2020 11:22
Satın alma sürecinin 2020 dördüncü çeyrek içinde tamamlanması bekleniyor.
Ericsson CEO'su Borje Ekholm yaptığı açıklamada, "Cradlepoint'in satın aınması müşterilerimizi 5G ağı yatırımlarının değerlerini büyütmelerine yardım etme stratejimiz için anahtar" ifadelerini kullandı.
11:081.114
En Yüksek
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|: 0,29%
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|: 1.113
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|Önceki Kapanış
|: 1.111
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En Düşük
1.111
11:087,5589
En Yüksek
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|: 7,5730
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En Yüksek
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|Açılış
|: 474,84
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|Önceki Kapanış
|: 471,72
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474,97
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler11:08
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|2.477.307
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,21
|329.082.680
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|213.180.199
|% 0,92
|
|AVOD
|4,30
|180.932.285
|% -3,15
|
|SASA
|17,08
|130.286.860
|% 2,52
|
|HLGYO
|2,58
|113.580.601
|% 6,61
|
|KRDMD
|3,21
|329.082.680
|% 2,23
|
|PETKM
|4,41
|213.180.199
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,58
|113.580.601
|% 6,61
|
|AVOD
|4,30
|180.932.285
|% -3,15
|
|TEKTU
|1,59
|65.639.780
|% 1,27
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5563
|7,5589
|% 0,16
|
|Euro
|8,9522
|8,9597
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7682
|9,8172
|% 0,08
|
|Frank
|8,2806
|8,3305
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0083
|2,0183
|% 0,13
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|9,91
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,18
|
Seans Raporu
11:08
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11:21SARKY
Yüzde 7.37 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 257, 035 adet işlem
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PGSUS, MGROS
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, ARCLK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 83 artarak (% 0.28 ) 1, 020
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11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, BEYAZ, MERIT, MEGAP, POLTK, MEGAP, UFUK, COSMO, AVHOL, EMNIS