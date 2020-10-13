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`Euro Bölgesi ekonomisi ivme kaybediyor`

13.10.2020 07:39

Son güncelleme : 13.10.2020 07:45
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi ekonomisinin ivme kaybetmekte olduğunu ve bankanın buna uygun şekilde tepki vereceğini söyledi.



IIF tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan Guindos, "Yüksek frekanslı göstergeler ekonominin belirli bir ivme kaybettiğine işaret ediyor. Bizim politika reaksiyonuz durumun gelişimi ile tutarlı olacak" dedi.

Guindos, koronavirüs salgınında ikinci dalga ile ilişkili riskleri "yakından" takip etmekte olduklarını da belirtti.

Aralık ayında yeni projeksiyonlar ortaya koyacaklarını belirten Guindos, yeni projeksiyonlara göre paketin ne kadar yeterli olduğunu değerlendireceklerini, ancak bunun için henüz kesin bir tarihin belirlenmediğini de vurguladı.


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