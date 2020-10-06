Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde bankaların özsermaye karlılığı düştü

06.10.2020 13:04

Son güncelleme : 06.10.2020 13:12
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi’nde doğrudan denetimi altındaki 112 bankanın karlılığının, bankaların sorunlu kredi stoklarını düşük tutmaya devam etmesine rağmen ikinci çeyrekte düştüğünü bildirdi.



AA

ECB, yılın ikinci çeyreğine ilişkin denetimi altındaki bankaların finansal istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ECB’nin doğrudan denetimi altında bulunan 112 bankanın özsermaye karlılığı Kovid-19’nın yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci çeyrek sonunda bir önceki yıla göre yüzde 6,01’den yüzde 0,01’e geriledi.

Birinci çeyrek sonunda 501,02 milyar euro olan takipteki kredilerin değerinin ikinci çeyrek sonunda 503,25 milyar euroya yükseldiği belirtilerek, devlet garantilerinin bankaların kredi performanslarını olumlu etkilediği kaydedildi.

Birinci çeyrek sonunda 67 milyar 776 milyon euro olan bankaların net faiz gelirleri de ikinci çeyrek sonunda 133 milyar 297 milyon euroya yükselmesi dikkati çekti. 


ETİKETLER
eurobankakar




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:001.167
Değişim :  0,50% |  5,80
Açılış :  1.165  
Önceki Kapanış :  1.161  
En Yüksek
1.167 En Düşük
1.162
BIST En Aktif Hisseler13:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SRVGY 29,04 7.220.937 % 10,00  
INVEO 31,90 29.903.137 % 10,00  
YAPRK 85,80 1.559.844 % 10,00  
FORMT 4,84 37.292.117 % 10,00  
LUKSK 32,82 6.822.227 % 9,99  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Dolar 7,7765 7,7785 % 0,18  
Euro 9,1641 9,1714 % 0,25  
Sterlin 10,0584 10,1088 % 0,09  
Frank 8,4681 8,5191 % 0,20  
Riyal 2,0675 2,0778 % 0,18  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 -1,32  
Altın Gr. 478 479 0,79  
Cumhuriyet 3.162 3.210 12,00  
Tam 3.148 3.226 4,67  
Yarım 1.521 1.560 2,26  
Çeyrek 763 780 1,13  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 -0,10  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,00  
B. Petrol 41,69 41,69 0,40  
Seans Raporu 13:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru