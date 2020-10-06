Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi’nde doğrudan denetimi altındaki 112 bankanın karlılığının, bankaların sorunlu kredi stoklarını düşük tutmaya devam etmesine rağmen ikinci çeyrekte düştüğünü bildirdi.
Euro Bölgesi`nde bankaların özsermaye karlılığı düştü
06.10.2020 13:04
Son güncelleme : 06.10.2020 13:12
AA
ECB, yılın ikinci çeyreğine ilişkin denetimi altındaki bankaların finansal istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ECB’nin doğrudan denetimi altında bulunan 112 bankanın özsermaye karlılığı Kovid-19’nın yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci çeyrek sonunda bir önceki yıla göre yüzde 6,01’den yüzde 0,01’e geriledi.
Birinci çeyrek sonunda 501,02 milyar euro olan takipteki kredilerin değerinin ikinci çeyrek sonunda 503,25 milyar euroya yükseldiği belirtilerek, devlet garantilerinin bankaların kredi performanslarını olumlu etkilediği kaydedildi.
Birinci çeyrek sonunda 67 milyar 776 milyon euro olan bankaların net faiz gelirleri de ikinci çeyrek sonunda 133 milyar 297 milyon euroya yükselmesi dikkati çekti.
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|: 1.165
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|Önceki Kapanış
|: 1.161
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1.167
En Düşük
1.162
13:007,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 7,7830
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|Önceki Kapanış
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7,7896
En Düşük
7,7419
13:009,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,1758
En Düşük
9,1224
13:00478,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 477,75
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478,90
En Düşük
475,76
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|7.220.937
|% 10,00
|
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|FORMT
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|% -9,95
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|7,26
|1.044.177.140
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|SISE
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|703.034.120
|% -0,71
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|ODAS
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|647.996.257
|% 5,63
|
|ASELS
|18,72
|336.509.949
|% 0,11
|
|TURSG
|6,16
|272.822.088
|% 1,32
|
|ODAS
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|GARAN
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|1.044.177.140
|% 1,11
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|EKGYO
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|% 1,69
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|6,97
|703.034.120
|% -0,71
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|228.099.530
|% 1,15
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|13:00
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|Satış
|%
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|479
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|4,67
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