Euro Bölgesi`nde işsizlik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 7,3 seviyesine yükseldi.
Euro Bölgesi`nde işsizlik arttı
03.06.2020 13:04
Son güncelleme : 03.06.2020 13:04
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde martta yüzde 7,1 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, nisanda yüzde 7,3'e çıktı.
AB'de ise mart ayında yüzde 6,4 seviyesinde olan işsizlik, nisanda yüzde 6,6'ya ulaştı. AB'de işsiz sayısı nisanda 14 milyon 79 bin olurken, bunun 11 milyon 919 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.
25 yaş altı genç işsiz sayısı, nisanda AB'de 2 milyon 776 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 239 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,4 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,8 olarak ölçüldü.
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