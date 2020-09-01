Euro Bölgesi`nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yüzde 7,9 seviyesine çıktı.
Euro Bölgesi`nde işsizlik temmuzda yükseldi
01.09.2020 13:13
Son güncelleme : 01.09.2020 13:16
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 7,7 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, temmuzda yüzde 7,9'a yükseldi.
AB'de ise haziran ayında yüzde 7,1 seviyesinde olan işsizlik, temmuzda yüzde 7,2'ye çıktı. AB'de işsiz sayısı temmuzda 15 milyon 184 bin olurken, bunun 12 milyon 793 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.
25 yaş altı genç işsiz sayısı, temmuzda AB'de 2 milyon 906 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 338 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,3 olarak ölçüldü.
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