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Euro Bölgesi`nde işsizlik yükseldi

01.10.2020 12:50

Son güncelleme : 01.10.2020 13:03
Euro Bölgesi`nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yüzde 8,1 seviyesine çıktı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta yüzde 8,1'e yükseldi.

AB'de ise temmuzda yüzde 7,3 seviyesinde olan işsizlik, ağustosta yüzde 7,4'e çıktı.

Söz konusu dönemde işsizlik İspanya'da yüzde 16,2 , İtalya'da yüzde 9,7, Fransa'da yüzde 7,5 ve Almanya'da yüzde 4,4 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 15 milyon 603 bin olurken, bunun 13 milyon 188 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, ağustosta AB'de 3 milyon 32 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 460 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,6 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 18,1 olarak ölçüldü.


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