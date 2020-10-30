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Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon sabit kaldı

30.10.2020 14:35

Son güncelleme : 30.10.2020 14:37
Euro Bölgesi`nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katılaştığı ekim ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde sabit kaldı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,4 ile hizmetler, yüzde eksi 0,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,4 ile enerji izledi.

Enflasyon, ekim ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, İrlanda’da yüzde eksi 1,8, Estonya’da yüzde eksi 1,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,3, İspanya'da yüzde eksi 1, İtalya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,5 ve Fransa'da sıfır olarak tahmin edildi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.


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