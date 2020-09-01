Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon sıfırın altına düştü

01.09.2020 13:15

Son güncelleme : 01.09.2020 13:19
Euro Bölgesi`nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşamaya devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,2`ye geriledi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 0,4 olan yıllık enflasyon, ağustosta sıfırın altına düşerek yüzde eksi 0,2 oldu.

Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,7 ile hizmetler, yüzde eksi 0,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 7,8 ile enerji izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.


ETİKETLER
Euroson haberEnflasyon




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:041.066
Değişim :  -1,18% |  -12,73
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.079  
En Yüksek
1.084 En Düşük
1.064
BIST En Aktif Hisseler13:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.028,50 5.610.857 % 10,00  
INTEM 21,78 6.413.349 % 10,00  
DOGUB 4,73 33.501.912 % 10,00  
FRIGO 38,96 475.039 % 9,99  
SEKUR 8,71 8.035.353 % 9,97  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Dolar 7,3632 7,3671 % 0,29  
Euro 8,8142 8,8220 % 0,57  
Sterlin 9,8788 9,9284 % 0,89  
Frank 8,1249 8,1739 % 0,34  
Riyal 1,9589 1,9687 % 0,30  
daha fazla
13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.987 18,68  
Altın Gr. 471 471 6,40  
Cumhuriyet 3.122 3.169 33,00  
Tam 3.107 3.186 34,21  
Yarım 1.502 1.541 16,54  
Çeyrek 753 770 8,28  
Gümüş.Ons 28,77 28,81 0,65  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,18  
B. Petrol 45,84 45,84 0,56  
Seans Raporu 13:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru