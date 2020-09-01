Euro Bölgesi`nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşamaya devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,2`ye geriledi.
Euro Bölgesi`nde yıllık enflasyon sıfırın altına düştü
01.09.2020 13:15
Son güncelleme : 01.09.2020 13:19
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 0,4 olan yıllık enflasyon, ağustosta sıfırın altına düşerek yüzde eksi 0,2 oldu.
Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,7 ile hizmetler, yüzde eksi 0,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 7,8 ile enerji izledi.
Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
13:041.066
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -12,73
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
13:047,3673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
13:048,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
13:04470,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,84
|Açılış
|: 470,69
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler13:02
|PKENT
|1.028,50
|5.610.857
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.413.349
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.501.912
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|8.035.353
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|707.602
|% -9,99
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|OZRDN
|2,68
|223.252
|% -8,84
|
|KENT
|500,00
|24.552.574
|% -7,92
|
|FENER
|27,36
|327.524.757
|% 6,71
|
|GARAN
|6,73
|324.626.299
|% -0,44
|
|ICBCT
|8,20
|322.662.480
|% 5,26
|
|KRDMD
|2,98
|277.366.526
|% -2,30
|
|PETKM
|3,88
|261.491.344
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,73
|245.939.075
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,98
|277.366.526
|% -2,30
|
|PETKM
|3,88
|261.491.344
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,61
|166.462.580
|% -3,33
|
|IHLGM
|1,39
|80.691.450
|% -2,11
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3632
|7,3671
|% 0,29
|
|Euro
|8,8142
|8,8220
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8788
|9,9284
|% 0,89
|
|Frank
|8,1249
|8,1739
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9589
|1,9687
|% 0,30
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|18,68
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,40
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|33,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,21
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,54
|
|Çeyrek
|753
|770
|8,28
|
|Gümüş.Ons
|28,77
|28,81
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|