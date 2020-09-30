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Eurocoin göstergesi 5 ayın yükseğine geldi

30.09.2020 12:48

Son güncelleme : 30.09.2020 12:53
Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve Avrupa`daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi son 5 ayın en yüksek seviyesine geldi.



İtalya Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre, Eurocoin  göstergesi Eylül'de -0,64 puandan -0,31 puana çıktı.

Endeks Nisan ayında -0,13 puanı gördükten sonra bu aya kadar sürekli gerilemişti.

Endeks o tarihten bu yana eksi bölgede bulunuyor.


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