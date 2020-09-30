Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve Avrupa`daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi son 5 ayın en yüksek seviyesine geldi.
Eurocoin göstergesi 5 ayın yükseğine geldi
30.09.2020 12:48
Son güncelleme : 30.09.2020 12:53
İtalya Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre, Eurocoin göstergesi Eylül'de -0,64 puandan -0,31 puana çıktı.
Endeks Nisan ayında -0,13 puanı gördükten sonra bu aya kadar sürekli gerilemişti.
Endeks o tarihten bu yana eksi bölgede bulunuyor.
12:381.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.135
En Düşük
1.129
12:387,7759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0409
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
12:389,1029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0758
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
12:38471,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,31
|Açılış
|: 471,15
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler12:36
|KENT
|307,00
|510.234
|% 27,86
|
|IZTAR
|8,69
|4.940.937
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|744.698
|% 10,00
|
|KAPLM
|16,07
|1.538.992
|% 9,99
|
|MERKO
|12,00
|1.540.008
|% 9,99
|
|YONGA
|36,10
|1.575.115
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|109.123.328
|% -9,97
|
|AYCES
|74,50
|6.863.307
|% -9,97
|
|BMELK
|8,35
|1.345.068
|% -9,92
|
|ALCAR
|142,50
|83.293.997
|% -8,18
|
|ASELS
|18,72
|1.238.294.508
|% 0,59
|
|SISE
|7,13
|1.088.347.098
|% -3,52
|
|KARSN
|3,10
|592.209.270
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,36
|548.501.001
|% 2,44
|
|GARAN
|7,00
|538.923.705
|% 1,45
|
|KARSN
|3,10
|592.209.270
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,36
|548.501.001
|% 2,44
|
|SISE
|7,13
|1.088.347.098
|% -3,52
|
|YKBNK
|2,08
|169.903.628
|% 0,97
|
|GARAN
|7,00
|538.923.705
|% 1,45
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7766
|7,7796
|% -0,48
|
|Euro
|9,1007
|9,1074
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,9422
|9,9921
|% -0,69
|
|Frank
|8,3867
|8,4372
|% -0,90
|
|Riyal
|2,0673
|2,0776
|% -0,43
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|-34,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|-35,20
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-17,02
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,52
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,16
|