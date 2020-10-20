Euronext NV, emtia dışındaki varlıklarda dün Türkiye saati ile 18.30 (17.30 CET) sonrasında gerçekleşen tüm işlemleri iptal edeceğini duyurdu.
Euronext, dün 18.30`dan sonra gerçekleşen işlemleri iptal etti
20.10.2020 07:59
Son güncelleme : 20.10.2020 08:14
Euronext yetkilisi yaptığı açıklamada, "Dün gece nakit piyasa kapanışı, pek çok enstrümanda kapanış seansında fiyat eşleşmelerinin olmaması nedeniyle beklendiği gibi gerçekleşmedi. İncelenmekte olan bazı nedenlerle sürekli işlem devam etti." diye konuştu.
Euronext, işlem gören varlıklar için kapanış fiyatlarını her enstrümandaki son işlem fiyatı olarak belirlediğini de ifade etti.
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,8930
En Düşük
7,8699
18:059,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0118
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,2969
En Düşük
9,2625
18:05481,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,47
|Açılış
|: 481,84
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
482,82
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|11,33
|107.883.010
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.922.342
|% 10,00
|
|NUHCM
|30,14
|37.455.916
|% 10,00
|
|RAYSG
|19,14
|7.295.039
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.218,10
|5.473.938
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|31.096.334
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.973.582
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|859.587
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|SISE
|6,86
|1.074.805.126
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|1.009.378.016
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|767.652.666
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|750.105.137
|% 6,13
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,31
|584.497.474
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8775
|7,8814
|% 0,03
|
|Euro
|9,2813
|9,2873
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,1760
|10,2270
|% 0,07
|
|Frank
|8,6337
|8,6857
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0958
|2,1063
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-2,96
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem