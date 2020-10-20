Euronext, dün 18.30`dan sonra gerçekleşen işlemleri iptal etti















Euronext yetkilisi yaptığı açıklamada, "Dün gece nakit piyasa kapanışı, pek çok enstrümanda kapanış seansında fiyat eşleşmelerinin olmaması nedeniyle beklendiği gibi gerçekleşmedi. İncelenmekte olan bazı nedenlerle sürekli işlem devam etti." diye konuştu.

Euronext, işlem gören varlıklar için kapanış fiyatlarını her enstrümandaki son işlem fiyatı olarak belirlediğini de ifade etti.