Facebook mali yılının dördüncü çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırdığını duyurdu.
Facebook gelirlerini artırdı
30.01.2020 09:25
Son güncelleme : 30.01.2020 09:25
FOREKS
Facebook 4'ncü çeyrekte gelirlerini 16,9 milyar dolardan 21,1 milyar dolara yükseltti. 2019 yılının tamamında da gelirlerini 55,8 milyar dolardan 70,7 milyar dolara yükseltmeyi başardı.
Dördüncü çeyrekte Facebook'un karı ise 7,34 milyar dolar, hisse başına 2,56 dolar
olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 6,88 milyar dolar, hisse başına 2,38 dolar kar etmişti. Analistler hisse başına 2,53 dolar kar bekliyorlardı.
Dördüncü çeyrekte Facebook'un günlük kullanıcı sayısı yüzde 9 artarak 1,66 milyara yükseldi.
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 120.586
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|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9590
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|Önceki Kapanış
|: 5,9470
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5,9691
En Düşük
5,9563
18:056,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,5480
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|Önceki Kapanış
|: 6,5410
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6,5781
En Düşük
6,5593
18:05302,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,66
|Açılış
|: 302,72
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
303,21
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7432
|7,7820
|% 0,18
|
|Frank
|6,1133
|6,1501
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5857
|1,5937
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|0,43
|
|Altın Gr.
|303
|303
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|58,27
|58,27
|-0,64
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