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Fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya ceza

27.07.2020 13:07

Son güncelleme : 27.07.2020 13:07
Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya 3,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.



AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını sürecinde vatandaşları fahiş fiyat artışlarından korumaya yönelik yasal  düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında  Kanun'da değişiklik yapıldığı ve fahiş fiyat artışı ile stokçuluk uygulamalarına  yönelik denetim ve inceleme yapmak ve gerektiğinde idari para cezası uygulamak  üzere "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada,  Kurulun oluşturulduğu 17 Nisan'dan itibaren Ticaret İl Müdürlükleri, Reklam  Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), AKİM, e-Devlet ve Bakanlığın  internet sitesi üzerinden toplam 1251 başvuru geldiği kaydedildi.

Ayrıca, Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  33 farklı ilde toplamda yaklaşık 1300 firmanın denetlendiği ve söz konusu  denetimlere ilişkin raporların da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu  Sekretaryasını yürüten İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildiği aktarılan  açıklamada, şöyle devam edildi:

"Fahiş fiyat artışına ilişkin olarak Kurula intikal eden veya resen  gündeme alınan şikayetlerin başında; temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler,  cerrahi maske, el dezenfektanı ve benzeri koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli  temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular gelmektedir.  Yine, salgın  döneminde talebi artan saç tıraş makinası, ekmek yapma makinası ve benzeri  elektronik ürünlere yönelik başvurular da Kurul tarafından incelemeye alınmıştır.  Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla  Bakanlığımızca hallerde resen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt  Sistemine (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar  bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istenilmiştir."

İlk toplantısını 22 Mayıs 2020'de yapan Kurulun,  bugüne kadar 4  toplantı gerçekleştirdiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Kurula intikal eden 1251 başvurudan, karara bağlanan  başvuru sayısı 732 olurken incelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan  60 firmaya idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya  toplam 3 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Öte yandan 519 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam  etmektedir. İdari yaptırıma konu uygulamaların, 25’nin toptan sebze ve meyve,  19’nun temel gıda ürünü, 5’inin maske kumaşı, 4’ünün cerrahi maske, 4’ünün ekmek  yapma makinası, 2’sinin saç tıraş makinası, 1’inin dezenfektan ile ilgili olduğu  görülmektedir."

500 BİN LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR

Kurul tarafından inceleme yapılan firmalardan savunmaların istendiği  belirtilen açıklamada,  haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10  bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan  500 bin liraya varan idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada,  "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin temel ihtiyaç maddelerinde yapılan  aşırı ve adil olmayan fiyat artışları ile tüketicilerin ürünlere ulaşmasını  zorlaştıran stokçuluk faaliyetlerine yönelik uygulamalar yakından takip  edilmektedir." denildi.




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