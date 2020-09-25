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Faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi?

25.09.2020 09:57

Son güncelleme : 25.09.2020 10:00
Haftanın son işlem günün de altın fiyatları merak konusu oldu. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gram altının fiyatı Merkez Bankası`nın faiz kararı sonrası biraz daha gevşeyerek 455 TL`ye gerilerken çeyrek altının fiyatı 733 TL oldu. Öte yandan bugün içinde ABD`den açıklanacak veriler bulunuyor ancak altın fiyatlarına etkisi sınırlı olabilir.




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DENGE 4,11 5.575.096 % 0,00  
MAKTK 2,26 27.426.386 % 0,00  
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Altın Ons 1.871 1.871 2,88  
Altın Gr. 455 455 -2,76  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Gümüş.Ons 23,08 23,13 -0,04  
Gümüş Gr. 5,59 5,60 -0,08  
B. Petrol 41,88 41,88 -0,06  
Seans Raporu 18:05
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