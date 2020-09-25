Faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi?

BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,53
|203.241.730
|% 0,00
|DENGE
|4,11
|5.575.096
|% 0,00
|MAKTK
|2,26
|27.426.386
|% 0,00
|RHEAG
|2,54
|7.802.327
|% 0,00
|PAGYO
|6,15
|9.335.720
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,5212
|7,5312
|% -1,24
|Euro
|8,7845
|8,7969
|% -1,19
|Sterlin
|9,6015
|9,6496
|% -0,89
|Frank
|8,1096
|8,1585
|% -1,03
|Riyal
|2,0047
|2,0147
|% -1,09
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|2,88
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,76
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,13
|-0,04
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,08
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,06
Seans Raporu 18:05
- 17:57KRTEK Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
- 17:56OYLUM Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
- 17:54 Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP