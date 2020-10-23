Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488,5 liradan işlem görüyor.
Faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum
23.10.2020 11:27
Son güncelleme : 23.10.2020 11:29
AA
Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 486 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 488,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
11:141.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.196
11:147,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9762
En Düşük
7,9310
11:149,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0510
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4489
En Düşük
9,3571
11:14489,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,36
|Açılış
|: 489,35
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
489,38
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler11:14
|POLTK
|471,90
|470.956
|% 10,00
|
|KARTN
|1.238,20
|6.644.181
|% 9,99
|
|CASA
|36,24
|164.783
|% 9,95
|
|KONTR
|11,08
|190.177
|% 9,92
|
|BEYAZ
|13,30
|1.323.802
|% 9,92
|
|BALAT
|7,57
|658.022
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|6.276.646
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|896.341
|% -9,98
|
|MERKO
|14,18
|5.009.113
|% -9,97
|
|DAGI
|12,69
|16.877.124
|% -9,94
|
|TSKB
|1,71
|436.795.925
|% -1,16
|
|GARAN
|7,07
|305.740.873
|% -0,42
|
|KATMR
|3,71
|217.861.909
|% -6,55
|
|EKGYO
|1,87
|209.044.617
|% -1,58
|
|SISE
|6,87
|183.739.045
|% 0,44
|
|TSKB
|1,71
|436.795.925
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,87
|209.044.617
|% -1,58
|
|SKBNK
|1,92
|158.422.243
|% -3,52
|
|IHLAS
|1,27
|103.709.076
|% 2,42
|
|KATMR
|3,71
|217.861.909
|% -6,55
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9682
|7,9729
|% 0,44
|
|Euro
|9,4368
|9,4425
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,4147
|10,4670
|% 0,57
|
|Frank
|8,7694
|8,8223
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1196
|2,1303
|% 0,44
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|5,20
|
|Altın Gr.
|488
|489
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,04
|
Seans Raporu
11:14
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.23 ) 1, 319
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11:18XU100
Endeks 1, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 4, 305.00 milyon TL de
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11:17ALCTL
Yüzde 5.80 oranında artışla 34.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 019 adet işlem
-
11:16KONTR
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 027 adet işlem
-
11:13XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 4, 062.00 milyon TL de