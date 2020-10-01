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Fed temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları uzattı

01.10.2020 08:18

Son güncelleme : 01.10.2020 08:19
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizlik nedeniyle ülkenin en büyük bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.



Fed'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizliğin devam etmesi nedeniyle büyük bankaların yüksek sermaye esnekliğini korumasını sağlamak için yeni önlem alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için daha önce bu yılın üçüncü çeyreğinde uygulanması öngörülen hisse geri alımına yönelik kısıtlamaların dördüncü çeyreğin sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, temettü ödemelerinin sınırlandırılacağı ve yakın zamandaki gelire dayalı bir formüle bağlanacağı aktarıldı.

Büyük bankalara yönelik ikinci bir stres testinin de gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sonuçların yıl sonunda açıklanacağı ifade edildi.

Fed, haziran ayında, stres testine tabi tuttuğu en büyük Amerikan bankalarının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirmişti. 


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