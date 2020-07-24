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Fed`den kredi kolaylığı hamlesi

24.07.2020 07:37

Son güncelleme : 24.07.2020 07:38
ABD Merkez Bankası (Fed) üç acil kredi kolaylığına erişim imkanlarını genişletti.



Fed Yönetim Kurulu, koronavirüs krizinden zarar gören şirketlere kredi desteği sağlanması için oluşturulan 3 kredi kolaylığına erişim imkanlarını genişletti.

Daha önce finasal kuruluşların, özellikle de piyasa yapıcı bankaların erişimlerine açık olan TALF, CPFF ve SMCCF programlarına sermayeleri en az 1 milyon dolar olan aracı kurumlar da başvurabilecekler.





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Tam 2.781 2.795 27,30  
Yarım 1.350 1.367 13,40  
Çeyrek 677 685 6,70  
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