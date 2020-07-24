Fed`den kredi kolaylığı hamlesi

BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6899
|8,7335
|% -0,11
|Frank
|7,3619
|7,4063
|% 0,30
|Riyal
|1,8193
|1,8284
|% -0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|0,03
|Altın Gr.
|415
|415
|2,84
|Cumhuriyet
|2.700
|2.724
|26,60
|Tam
|2.781
|2.795
|27,30
|Yarım
|1.350
|1.367
|13,40
|Çeyrek
|677
|685
|6,70
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|0,00
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,15
Seans Raporu
- 17:59DZGYO Yüzde 9.94 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 170 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 119, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 18, 537.00 milyon TL de
- 17:58TSPOR Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 186, 812 adet işlem
- 17:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TRKCM, TTKOM
- 17:53 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, BIMAS, ASELS