`Fed`in bir sonraki adımı faiz indirimi olur`













DHA

Çin'deki koronavirüs salgınının ABD ekonomisi için potansiyel risklerden biri olduğuna işaret eden ABD Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılı ortasına kadar faizi sabit tutmasının büyük olasılık olduğunu, ancak sonrasında faizleri indirmesinin gerekebileceğini söyledi.Mankato'da düzenlenen bir sempozyumda konuşan Kashkari, "Eğer bir tahminde bulunmam gerekir ise faizlerin gelecek üç - altı ayda, belki daha uzun süre cari seviyelerde kalmasının muhtemel olduğu tahmininde bulunurum" dedi ve ekledi:"Ancak, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağını tahmin etmek gerekir ise, bu hareketin yukarı yönlü değil aşağı yönlü olacağını düşünüyorum. Çünkü faiz oranı bugün nötr seviyeye oldukça yakın ve global ekonominin etrafında ABD ekonomisini vurabilecek ve faizleri düşürmeyi gerektirecek çok sayıda şok var."Kashkari, ABD ekonomisini vurabilecek şoklardan biri olarak Çin'deki koronavirüs salgınına işaret ederek, "Çin ekonomisi büyük bir motor. Eğer bu salgın devam eder ise Asya ülkelerinin virüsün ekonomik etkilerinden tamamen kaçınmaları olası değil" diye konuştu.