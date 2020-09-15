Peugeot model araba üreticisi PSA ve Fiat Chrysler (FCA) planladıkları birleşmenin koşullarını nakit varlıklarını korumak için yeniden yapılandırdılar ve salgın sırasında başlattıkları maliyet kesintisi seviyesini artırdılar.
Fiat ve PSA birleşmesinde şartlar değişti
15.09.2020 13:33
Son güncelleme : 15.09.2020 13:36
REUTERS
Stellantis adı altında birleşerek dünyanın dördüncü büyük araba üreticisi olacak iki şirket yaptıkları ortak açıklamada FCA'nın hissedarlarına bu yıl imzalanan mutabakatın koşullarına göre ödenecek olan 5.5 milyar euro özel nakit kar payını 2.9 milyar euroya düşüreceğini belirtti.
Citroen ve Opel araçları da üreten Fransa merkezli PSA ise buna karşılık olarak birleşme tamamlanana kadar parça üreticisi Faurecia'da sahip olduğu %46 hissenin devrini erteleyecek ve hisse devri yeni oluşacak grubun tüm hissedarlarını kapsayacak.
Faurecia'nın piyasa değeri yaklaşık 5.9 milyar euro. İki şirket açıklamada "Değişiklikler ilk birleşme anlaşmasının dengesini koruyor" dedi ve Stellantis'in anlaşmaya varıldığı üzere PSA ve FCA hissedarları arasında %50-%50 bölüşüleceğini ekledi.
Bir kaynağın açıklamasına göre bu değişikliklerin amacı COVID-19 krizi sonrasında iki şirketin bilançosunu sağlamlaştırmak ve birleşmenin en kısa sürede sonuçlandığından emin olmak.
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En Yüksek
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|: 0,79%
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|Açılış
|: 1.111
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|Önceki Kapanış
|: 1.107
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En Düşük
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|Açılış
|: 7,5110
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|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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|: 473,69
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|: 470,77
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473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler13:22
|CRFSA
|12,32
|3.802.913
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|937.993
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,10
|412.440
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|836.885
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|940.726
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|859.443
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|47.156.283
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,97
|33.226.671
|% -9,31
|
|LUKSK
|26,88
|9.229.177
|% -7,63
|
|GSRAY
|3,71
|61.178.490
|% -7,25
|
|KRDMD
|3,15
|995.121.452
|% 0,00
|
|SISE
|6,39
|326.783.693
|% -0,62
|
|ECILC
|6,91
|234.408.988
|% 4,22
|
|VAKKO
|6,14
|227.245.946
|% -0,81
|
|KRDMB
|4,15
|225.457.833
|% 6,14
|
|KRDMD
|3,15
|995.121.452
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,06
|106.478.159
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|157.646.733
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,19
|175.237.216
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,48
|111.130.390
|% 2,07
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4893
|7,4951
|% 0,15
|
|Euro
|8,9079
|8,9165
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,6403
|9,6887
|% 0,59
|
|Frank
|8,2344
|8,2840
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9923
|2,0023
|% 0,17
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|9,68
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.133
|3.180
|7,00
|
|Tam
|3.120
|3.198
|9,44
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|4,56
|
|Çeyrek
|756
|773
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|0,58
|