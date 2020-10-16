Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları ikinci çeyrekte 18,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 20,7 trilyon TL oldu.
Finansal Hesaplar Raporu açıklandı
16.10.2020 15:27
Son güncelleme : 16.10.2020 15:31
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.
Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 18,2 trilyon TL, yükümlülükleri ise 20,7 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, hanehalkının ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYH'ye oranı sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 74 oldu. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasındaki yerini korudu.
15:161.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
15:167,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9534
En Düşük
7,9127
15:169,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0389
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3389
En Düşük
9,2709
15:16488,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,45
|Açılış
|: 488,76
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,85
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler15:14
|TKURU
|357,50
|42.197.519
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.865.110
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.569.349
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.426.654
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.062.214
|% -9,95
|
|SISE
|6,77
|938.701.190
|% 0,74
|
|PETKM
|4,71
|739.516.062
|% 0,21
|
|KERVT
|7,67
|489.942.301
|% 1,99
|
|GARAN
|7,04
|448.525.081
|% 0,43
|
|TUPRS
|82,35
|429.634.748
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,82
|406.556.797
|% 5,20
|
|IHLGM
|1,70
|345.386.182
|% 6,92
|
|EKGYO
|1,93
|356.172.410
|% -0,52
|
|PETKM
|4,71
|739.516.062
|% 0,21
|
|SISE
|6,77
|938.701.190
|% 0,74
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9452
|7,9477
|% 0,19
|
|Euro
|9,3294
|9,3351
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,2348
|10,2861
|% 0,17
|
|Frank
|8,6678
|8,7200
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1124
|2,1230
|% 0,07
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|3,26
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.273
|21,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|25,09
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|12,14
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,04
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|-0,48
|
Seans Raporu
15:14
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15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 56 artarak (% 0.27 ) 1, 303
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15:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, PETKM, TRKCM
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15:28XU100
Endeks 1, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 11, 612.00 milyon TL de
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15:27KRGYO
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 546 adet işlem
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15:25AYCES
Yüzde 5.54 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 363 adet işlem