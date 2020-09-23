Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylülde bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesine geriledi.
Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi
23.09.2020 15:18
Son güncelleme : 23.09.2020 15:20
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.
Anket sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.
Buna göre, FHGE eylülde bir önceki aya kıyasla 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesine düştü.
15:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:057,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:058,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:05465,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,89
|Açılış
|: 465,49
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:03
|ADESE
|2,31
|364.368.691
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|37.899.301
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.783.052
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,84
|1.632.121.050
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|784.757.564
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|618.550.341
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.368.691
|% 10,00
|
|GARAN
|6,54
|310.978.981
|% 1,08
|
|SISE
|6,84
|1.632.121.050
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,34
|784.757.564
|% 1,83
|
|ADESE
|2,31
|364.368.691
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|618.550.341
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,07
|144.759.751
|% 0,94
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6896
|7,6930
|% 0,40
|
|Euro
|8,9919
|8,9969
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7545
|9,8034
|% 0,20
|
|Frank
|8,3122
|8,3623
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0437
|2,0539
|% 0,29
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-19,29
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.077
|3.153
|-38,48
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|-18,62
|
|Çeyrek
|746
|763
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|0,04
|