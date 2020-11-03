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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı

03.11.2020 15:35

Son güncelleme : 03.11.2020 15:35
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ağustosta 165 milyar 246 milyon dolar seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 923 milyon dolar, yükümlülükleri 1 milyar 493 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya kıyasla 570 milyon dolar artarak 165 milyar 246 milyon dolara çıktı. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 129 milyar 258 milyon dolar, yükümlülükleri 294 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 90 milyon dolar, 293 milyon dolar ve 339 milyon dolar artış gösterdi.

Yükümlülük dağılımında, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 513 milyon dolar ve 31 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 2 milyar 37 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 16,7 milyar dolar

Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ağustosta bir önceki aya kıyasla 1 milyar 20 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 507 milyon dolar arttı. Aynı dönemde yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 2 milyar 93 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 87 milyon dolar azaldı.

Ağustos itibarıyla kısa vadeli varlıklar 109 milyar 147 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 16 milyar 684 milyon dolar olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre 240 milyon dolar azalış gösterdi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.


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