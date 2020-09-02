Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, haziran ayında 162 milyar 933 milyon dolar seviyesine indi.
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
02.09.2020 15:30
Son güncelleme : 02.09.2020 15:32
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, haziranda bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 183 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 922 milyon dolar azaldı.
Böylece net döviz pozisyon açığı, 2 milyar 105 milyon dolar azalarak 162 milyar 933 milyon dolara düştü. Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 184 milyon dolar, 258 milyon dolar ve 361 milyon dolar artış gösterdi.
Yükümlülük dağılımında, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 984 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 601 milyon dolar ve 461 milyon dolar arttı.
Yükümlülük dağılımında, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 683 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 301 milyon dolar geriledi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 368 milyon dolar, uzun vadeli krediler 694 milyon dolar arttı.
Haziran ayında kısa vadeli varlıklar 105 milyar 517 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 389 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 15 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre göre 1 milyar 314 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.
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