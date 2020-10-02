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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

02.10.2020 15:37

Son güncelleme : 02.10.2020 15:40
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 162 milyar 168 milyon dolar seviyesine indi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, temmuzda bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 51 milyon dolar, yükümlülükleri 4 milyar 358 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya kıyasla 693 milyon dolar azalarak 162 milyar 168 milyon dolara düştü. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 130 milyar 93 milyon dolar, yükümlülükleri 292 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 490 milyon dolar, 1 milyar 613 milyon dolar ve 2 milyar 827 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 542 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 358 milyon dolar ve ithalat borçları 2 milyar 458 milyon dolar yükseldi.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 18 milyar 753 milyon dolar

Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler temmuzda bir önceki aya kıyasla 1 milyar 165 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 707 milyon dolar arttı. Aynı dönemde yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 2 milyar 169 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1 milyar 647 milyon dolar arttı.

Temmuz itibarıyla kısa vadeli varlıklar 110 milyar 69 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 18 milyar 753 milyon dolar olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre 3 milyar 557 milyon dolar artış kaydetti.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu. 


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