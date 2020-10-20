Finnair, koronavirüs salgınının yol açtığı gelişmeler nedeniyle Mart 2021`e kadar 700 civarında çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
Finnair 700 kişiyi işten çıkaracak
20.10.2020 11:22
Son güncelleme : 20.10.2020 12:37
Şirket, Eylül ayında yaptığı açıklamada bin kadar çalışanın işten çıkarılması konusunda müzakereler yapıldığını ifade etmişti.
Çalışan temsilcileri ile yapılan müzakereler sonunda sayı 300 civarında azaltıldı.
Açıklamaya göre işten çıkarmaların çoğu Finlandiya'daki çalışanları etkileyecek.
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