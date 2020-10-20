Finnair 700 kişiyi işten çıkaracak















Şirket, Eylül ayında yaptığı açıklamada bin kadar çalışanın işten çıkarılması konusunda müzakereler yapıldığını ifade etmişti.

Çalışan temsilcileri ile yapılan müzakereler sonunda sayı 300 civarında azaltıldı.

Açıklamaya göre işten çıkarmaların çoğu Finlandiya'daki çalışanları etkileyecek.