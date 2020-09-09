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Fitch, Brexit sürecine ilişkin beklentisini değiştirdi

09.09.2020 14:54

Son güncelleme : 09.09.2020 14:56
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere ve AB arasında gelecek yılın ocak ayından itibaren ticaretin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) esaslarına göre yapılmasını bekliyor.



AA

Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiltere ve AB arasında devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde istenilen mesafenin kaydedilememesi nedeniyle Fitch Ratings'in, Brexit sürecine ilişkin beklentisini değiştirdiği, ocak ayından itibaren tarafların DTÖ esaslarına göre ticaret yapmalarını beklediği belirtildi.

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde çok sınırlı bir mesafe katedildi ve önümüzdeki zaman daralıyor. Taraflar arasındaki ticaretin ocak ayından itibaren DTÖ esaslarına göre yapılabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fitch Ratings'in, "AA-" kredi notu ve "negatif" görünüme sahip İngiltere'nin kredi notu ve görünümünü 25 Eylül'de değerlendirmesi bekleniyor.


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