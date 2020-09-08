Fitch, petrol fiyatları için tahminlerini düşürdü















Fitch Ratings, gerek Brent gerekse Batı Teksas petrolü için 2022 ve daha uzun vadeli fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Fitch, tahminlerinin OPEC+'nın uyguladığı kararlı üretim kısıntısının etkisi ile petrol fiyatlarının yıl başından bu yana gösterdikleri beklentilerden iyi performansına rağmen düşürdü.

Ancak Fitch, Avrupa için 2020 yılı doğal gaz fiyatı tahminlerini değiştirmedi.