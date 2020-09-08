Fitch, uzun vadeli petrol fiyatları için tahminlerini düşürdü.
Fitch, petrol fiyatları için tahminlerini düşürdü
08.09.2020 11:31
Son güncelleme : 08.09.2020 11:35
Fitch Ratings, gerek Brent gerekse Batı Teksas petrolü için 2022 ve daha uzun vadeli fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Fitch, tahminlerinin OPEC+'nın uyguladığı kararlı üretim kısıntısının etkisi ile petrol fiyatlarının yıl başından bu yana gösterdikleri beklentilerden iyi performansına rağmen düşürdü.
Ancak Fitch, Avrupa için 2020 yılı doğal gaz fiyatı tahminlerini değiştirmedi.
11:181.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
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1.103
En Düşük
1.096
11:187,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
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7,4829
En Düşük
7,4364
11:188,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,8200
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|Önceki Kapanış
|: 8,8150
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8,8456
En Düşük
8,7918
11:18463,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 463,60
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|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler11:18
|DITAS
|36,30
|3.283.457
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.545.337
|% 9,99
|
|MEGAP
|7,38
|1.951.272
|% 9,99
|
|MEGAP
|7,38
|1.951.272
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|KENT
|376,70
|5.105.156
|% -9,99
|
|LUKSK
|26,86
|6.541.441
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|GSRAY
|4,28
|388.399.723
|% 8,08
|
|FENER
|44,66
|321.260.924
|% 9,68
|
|TSPOR
|6,28
|265.509.436
|% 6,08
|
|BJKAS
|3,89
|212.040.859
|% 6,28
|
|THYAO
|10,83
|178.856.939
|% 0,65
|
|GSRAY
|4,28
|388.399.723
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,84
|144.412.518
|% 1,10
|
|BJKAS
|3,89
|212.040.859
|% 6,28
|
|ZOREN
|2,67
|116.964.745
|% 1,91
|
|TSPOR
|6,28
|265.509.436
|% 6,08
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4802
|7,4829
|% 0,38
|
|Euro
|8,8389
|8,8456
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,7956
|9,8447
|% 0,14
|
|Frank
|8,1173
|8,1662
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 0,34
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-0,34
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,32
|
Seans Raporu
11:18
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11:29PRKAB
Yüzde 8.92 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 748, 832 adet işlem
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11:28GSRAY
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, KOZAL, TRKCM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 36 artarak (% 0.13 ) 1, 009