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Fitch global ekonominin yüzde 4,4 daralmasını bekliyor

08.09.2020 11:26

Son güncelleme : 08.09.2020 11:29
Fitch global ekonominin 2020 yılında yüzde 4,4 daralmasını bekliyor.



Fitch Ratings, dün yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda 2020 yılı için GSYH daralma tahminini Haziran ayındaki yüzde 4,6'dan yüzde 4,4'e revize etti.

 Mart ve Nisan aylarında koronavirüs salgınının etkisi ile yaşanan  benzeri görülmemiş resesyonun ardından ekonomik aktivitenin öngörülenden daha hızlı toparlandığını belirten Fitch, ancak bu toparlanma hızının  yakın zamanda yatışmasının, daha ılımlı hale gelmesinin beklendiğini de vurguladı.

Fitch raporunda, koronavirüs nedeniyle global bir kapanma, karantinanın ikinci kez yaşanmayacağını öngördüklerini ve global petrol talebinde toparlanmanın 2021 yılında da süreceğini tahmin  ettiklerini ifade etti.

 ABD ekonomisi için 2020 yılı GSYH daralma tahminini yüzde 5,6'dan 4,6'ya indiren Fitch, Çin için büyüme tahminini de yüzde 1,2'den 2,7'ye  yükseltti.

Euro Bölgesi için büyüme tahminini -8,0'dan -9,0'a revize eden Fitch, Britanya için daralma beklentisini de -9,0'dan -11,5'e revize  etti.

Fitch, Çin dışarıda bırakıldığında gelişmekte olan piyasaların  bu yıl yüzde 5,7 daralacaklarını tahmin etti. Haziran'da bu beklenti yüzde 4,7 olarak ortaya konmuştu.


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