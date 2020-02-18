Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Renault`un Fransa`da fabrika kapatmasına ve işçi çıkarmasına karşı olduklarını söyledi. Le Maire, hükümetin Renault ile görüşeceğini ve şirketin maliyet azaltım stratejisi konusunda "çok uyanık" olmaya devam edeceğini de vurguladı.
Fransa, Renault`un fabrika kapatmasına karşı
18.02.2020 13:17
Son güncelleme : 18.02.2020 13:22
FOREKS
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Renault'un fabrika kapatmasına ve işçi çıkarmasına karşı çıktı.
Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Le Maire, "Devlet, Renault'un hissedarı olarak üzerine düşen rolü oynayacak ve şirketin yapacağı seçimlerin Fransa'da fabrika kapatma, işçi çıkarma yönünde olmamasını sağlayacak" diye konuştu.
Le Maire, hükümetin Renault ile görüşeceğini ve şirketin maliyet azaltım stratejisi konusunda "çok uyanık" olmaya devam edeceğini de vurguladı.
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