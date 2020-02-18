Fransa, Renault`un fabrika kapatmasına karşı













FOREKS

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Renault'un fabrika kapatmasına ve işçi çıkarmasına karşı çıktı.Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Le Maire, "Devlet, Renault'un hissedarı olarak üzerine düşen rolü oynayacak ve şirketin yapacağı seçimlerin Fransa'da fabrika kapatma, işçi çıkarma yönünde olmamasını sağlayacak" diye konuştu.Le Maire, hükümetin Renault ile görüşeceğini ve şirketin maliyet azaltım stratejisi konusunda "çok uyanık" olmaya devam edeceğini de vurguladı.