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Fransa resesyon tahminini hafifletecek

17.09.2020 07:38

Son güncelleme : 17.09.2020 07:39
Fransız hükümeti, 2020 yılı için resesyon tahminini hafifletmeye hazırlanıyor.



Fransa Maliye Bakanlğı'na yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Fransız hükümeti, 2020 yılı için resesyon tahminini hafifletmeye hazırlanıyor.

Verilen bilgilere göre hükümet, daha önce yüzde 11 olarak açıkladığı 2020 GSYH daralma tahminini bu ay sonunda açıklanacak 2021 yılı bütçesinde yüzde 10 seviyesine çekecek.

Fransız hükümetinin gelecek yıl için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 8 olarak koruması bekleniyor.

Revize edilmesi beklenen bir diğer tahmin de 2020 bütçe açığı olacak. Yüzde 11,4 olarak duyurulan ilk tahmin yüzde 10,2 seviyesine indirilecek.

Fransa'da 2021 sonunda GSYH'nın yaşanacak toparlanmaya rağmen 2019  seviyesinin yüzde 2,7 altında kalacağı da öngörülüyor.


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