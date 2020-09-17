Fransız hükümeti, 2020 yılı için resesyon tahminini hafifletmeye hazırlanıyor.
Fransa resesyon tahminini hafifletecek
17.09.2020 07:38
Son güncelleme : 17.09.2020 07:39
Fransa Maliye Bakanlğı'na yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Fransız hükümeti, 2020 yılı için resesyon tahminini hafifletmeye hazırlanıyor.
Verilen bilgilere göre hükümet, daha önce yüzde 11 olarak açıkladığı 2020 GSYH daralma tahminini bu ay sonunda açıklanacak 2021 yılı bütçesinde yüzde 10 seviyesine çekecek.
Fransız hükümetinin gelecek yıl için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 8 olarak koruması bekleniyor.
Revize edilmesi beklenen bir diğer tahmin de 2020 bütçe açığı olacak. Yüzde 11,4 olarak duyurulan ilk tahmin yüzde 10,2 seviyesine indirilecek.
Fransa'da 2021 sonunda GSYH'nın yaşanacak toparlanmaya rağmen 2019 seviyesinin yüzde 2,7 altında kalacağı da öngörülüyor.
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.117
En Düşük
1.105
18:057,4979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5054
En Düşük
7,4825
18:058,8220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,8820
En Düşük
8,8040
18:05473,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,34
|Açılış
|: 472,95
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|209,00
|2.468.716
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|14.309.957
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|1.003.325
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,88
|2.239.894
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.326.308
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|4.733.405
|% -10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.160.198
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.906.603
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|93.122.334
|% -9,93
|
|KRDMA
|5,14
|171.161.096
|% -7,22
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|SASA
|17,00
|775.531.072
|% 4,49
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|SISE
|6,39
|554.447.537
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|391.457.545
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|1.099.719.294
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,09
|251.863.732
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|736.589.833
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|252.974.771
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|198.304.864
|% 5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4905
|7,4996
|% -0,06
|
|Euro
|8,8051
|8,8209
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,7116
|9,7603
|% 0,87
|
|Frank
|8,2260
|8,2755
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9965
|2,0066
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-19,26
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem