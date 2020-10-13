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Futbol kulüpleri eylülde yatırımcısına kaybettirdi

13.10.2020 11:30

Son güncelleme : 13.10.2020 11:40
Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, eylül ayında yatırımcısına kaybettirdi.



Ülkelerin ve ekonomilerin normalleşme adımları atması ve dünya genelinde liglerin fikstürlerinin belli olmaya başlaması dolayısıyla ağustos ayında hisse performansları olumlu etkilenen futbol kulüpleri, eylül ayında ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin devam eden endişelerle yatırımcısını üzdü.

Analistlere göre, Kovid-19 haricinde, yeşil sahalarda sergilenen kötü performans ve kendi ülkelerinde çıkan bir takım iddialar, kulüplerin hisse senedi piyasalarındaki performanslarını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Eylül ayında Portekiz ekibi SL Benfica hisse senedi piyasalarında yatırımcısına yüzde 0,4 kaybettirdi. Bu dönemde Hollanda ekibi AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 2,8, İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 5,5, İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri yüzde 7,2, Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 8,6, Fransız ekibi Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 10,2, diğer bir İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri yüzde 11,4 değer kaybetti.

Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçirmeyen Portekiz ekibi Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi de hisse performansını etkileyen unsurlardan oldu.

Premier Lig'de zor bir sezon geçiren Manchester United'ın buradaki başarısız performansı hisse senedi piyasalarına yansıdı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’un hisseleri, Kovid-19'un olumsuz etkileri yanında kulüp hakkındaki birtakım iddialarla da değer kaybetti.

Juventus'un transfer etmeyi düşündüğü Uruguaylı golcü Luis Suarez’in vatandaşlık başvurusu için girdiği İtalyanca dil sınavını kolaylıkla geçmesi konusunda kulübün etkisi olduğuna dair iddialar basında yer almıştı. Konu kamuoyunun ve özellikle de vatandaşlık bekleyen düzenli göçmenlerin tepkisini çekince savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kulüpler yılın 9 ayında da yatırımcısına kaybettirdi

Dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü, hisse senedi piyasalarında yatırımcısına ocak-eylül döneminde de kaybettirdi. Sektörde Kovid-19 pandemisi nedeniyle liglere ara verilmesinin büyük gelir kayıpları oluşturacağına ve yıl genelinin zararla kapatılacağına dair öngörüler, kulüplerin hisse performansını olumsuz etkiledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına SS Lazio yüzde 18,2, AFC Ajax yüzde 22,5, Manchester United yüzde 27, Juventus yüzde 31,8, Olympique Lyonnais yüzde 34, SL Benfica yüzde 38,6, Borussia Dortmund yüzde 41,7 kaybettirdi. 


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