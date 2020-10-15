Dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin oluşturduğu G20`nin üyeleri, küresel ekonomide toparlanma için öncelikle pandeminin kontrol altına alınması gerektiği uyarısı yaptı.
G20: Toparlanma için pandemi kontrol altına alınmalı
15.10.2020 12:45
Son güncelleme : 15.10.2020 12:51
Küresel ekonominin yüzde 90'ını oluşturan ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını bir araya getiren grubun açıklamasında, ekonomik ve finansal istikrarın korunması için "gereken her şeyin" yapılacağı vurgulandı.
G20 ülkelerinin açıklamasında, buna ek olarak, dünyanın en yoksul ülkelerinin borçlarının hafifletilmesi ve ertelenmesine ilişkin süreyi altı ay daha uzatacakları, bu sürenin dolacağı Nisan ayında, sürenin altı ay daha uzatılabileceği belirtildi.
G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.
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