Gazprom, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyar ruble tutarında net kar elde etti.
Gazprom, 22 milyar ruble kar etti
20.08.2020 11:34
Son güncelleme : 20.08.2020 11:36
Rus doğal gaz devi Gazprom, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyar ruble tutarında net kar elde etti.
Gazprom'un ikinci çeyrekte cirosu 398,3 milyar ruble seviyesinde gerçekleşti.
11:201.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
|: 1.125
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1.125
En Düşük
1.116
11:207,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
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7,3240
En Düşük
7,2632
11:208,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0188
|Açılış
|: 8,6700
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|Önceki Kapanış
|: 8,7300
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8,6931
En Düşük
8,6034
11:20454,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,05
|Açılış
|: 454,57
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler11:20
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.022.271
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|TRCAS
|3,71
|32.094.451
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|2.464.615
|% -10,00
|
|CRDFA
|5,77
|1.305.913
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|QNBFL
|132,10
|4.032.263
|% -9,77
|
|MEGAP
|3,60
|190.151
|% -9,55
|
|PETKM
|4,49
|1.379.815.993
|% 6,15
|
|TUPRS
|88,40
|1.179.565.410
|% 2,85
|
|RTALB
|58,45
|314.247.366
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,83
|257.880.540
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,01
|221.295.822
|% 2,73
|
|PETKM
|4,49
|1.379.815.993
|% 6,15
|
|ZOREN
|2,83
|257.880.540
|% 6,79
|
|EKGYO
|2,03
|175.814.092
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,01
|221.295.822
|% 2,73
|
|GLYHO
|4,59
|202.725.056
|% 7,75
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3172
|7,3218
|% 0,46
|
|Euro
|8,6484
|8,6572
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,5553
|9,6032
|% 0,30
|
|Frank
|7,9875
|8,0356
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9467
|1,9565
|% 0,40
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|2,98
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|0,02
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,36
|
Seans Raporu
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