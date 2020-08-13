Rusya`nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom bu yılın ilk yarısında 277 milyar ruble zarar açıkladı.
Gazprom, 277 milyar ruble zarar etti
13.08.2020 16:07
Son güncelleme : 13.08.2020 16:09
AA
Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin bu yılın ilk yarısında 2019'a göre yüzde 26 azalarak 1,8 trilyon rubleye (yaklaşık 25 milyar dolar) düştüğü belirtildi.
Söz konusu dönemde, şirketin Türkiye’ye doğal gaz ihracatının yüzde 42 azalarak 4,7 milyar metreküpe gerilediği aktarılan açıklamada, Gazprom’un 2020'nin ilk yarısında 277 milyar ruble (yaklaşık 3,8 milyar dolar) zarar ettiği bildirildi.
Açıklamada, şirketin Avrupa’ya doğal gaz ihracatının yılın ilk 6 ayında yüzde 18 azalarak 78,9 milyar metreküpe düştüğü, Çin’e ise Aralık 2019’da faaliyete geçen Sibirya’nın Gücü boru hattıyla 1,6 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiği belirtildi.
Rus enerji devi zor günler geçiriyor
Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 13 gerileyerek 82 dolara indi. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.
15:551.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
15:557,3146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
15:558,6600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
15:55453,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,74
|Açılış
|: 453,80
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler15:47
|MSGYO
|4,18
|38.982.432
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.077.558
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.274.260
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|107.608
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.573.626
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,91
|825.052.248
|% 0,90
|
|TUPRS
|79,05
|821.853.912
|% 1,67
|
|GARAN
|7,05
|660.627.830
|% -0,28
|
|GUSGR
|6,25
|624.244.026
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,04
|620.500.509
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|620.500.509
|% 0,00
|
|KARSN
|3,20
|608.433.571
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,55
|285.757.576
|% 2,65
|
|KRDMD
|2,91
|550.054.854
|% -3,64
|
|ODAS
|2,55
|359.165.536
|% 0,79
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3080
|7,3135
|% -0,27
|
|Euro
|8,6570
|8,6697
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,5669
|9,6149
|% 0,41
|
|Frank
|8,0084
|8,0566
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9471
|1,9569
|% -0,13
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|12,92
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-14,85
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-7,19
|
|Çeyrek
|728
|745
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,12
|
|B. Petrol
|45,28
|45,28
|-0,15
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
15:59BJKAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 778, 888 adet işlem
-
15:58XU100
Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 13, 479.00 milyon TL de
-
15:57TSPOR
Yüzde 9.47 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 117, 158 adet işlem
-
15:56DEVA
Yüzde 5.21 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 311, 009 adet işlem
-
15:54CRDFA
Yüzde 5.97 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 474, 182 adet işlem