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Geçen yıl 300 milyon dolarlık enerji tasarrufu yapıldı

27.10.2020 13:13

Son güncelleme : 27.10.2020 13:14
Geçen yıl enerji verimliliği uygulamaları için yapılan 1 milyar 182 milyon dolarlık yatırım sonucunda 300 milyon dolar parasal karşılığı olan 858 kilo ton eşdeger petrol (ktep) birincil enerji tasarrufu sağlandı.



AA

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) 2019 Yılı Gelişim Raporu'na göre, geçen yıl Türkiye'nin enerji ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 41,7 milyar dolara geriledi. Net enerji ithalatı ise yüzde 12 azalışla 33,3 milyar dolar oldu.

Enerji ithalat faturasındaki düşüşte enerji verimliliği çalışmalarının yanı sıra petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yurt içi ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamanın enerji ürünlerine olan talebi azaltması etkili oldu.

Geçen yıl bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma ve tarım sektöründe enerji verimliliğine 1 milyar 182 milyon dolar yatırım yapıldı. Bunun sonucunda 300 milyon dolar parasal karşılığı olan 858 ktep birincil enerji tasarrufu sağlandı.

Eylem planının 2019 gerçekleşme oranı ise yüzde 102 olarak hesaplandı.

UEVEP kapsamındaki eylemler çerçevesinde 2017-2019 döneminde de 960 milyon dolar parasal karşılığı olan 2 bin 744 ktep enerji tasarrufu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 2017-2023 döneminde uygulanacak enerji verimliliği çalışmalarını içeren UEVEP kapsamında, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere 6 kategoride 55 eylem planı yer alıyor. Bu plan çerçevesinde, 2023'te Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.

Bu döneme kadar 23,9 milyon ton eşdeğer petrol tasarruf sağlanması için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması planlanırken, 2017 fiyatlarıyla 2033'e kadar sağlanacak kümülatif tasarruf miktarının 30,2 milyar doları bulacağı öngörülüyor.


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