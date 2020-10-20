Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yılın üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını belirledi.
Geçici vergide yeniden değerleme oranı açıklandı
20.10.2020 10:01
Son güncelleme : 20.10.2020 10:03
AA
GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, yıllık hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Buna göre, söz konusu dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu.
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
0
En Düşük
0
18:057,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9076
En Düşük
7,8699
18:059,3072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0317
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3127
En Düşük
9,2625
18:05483,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,82
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
483,83
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|7,59
|411.985
|% 0,00
|
|KONTR
|7,59
|411.985
|% 0,00
|
|KONTR
|7,59
|411.985
|% 0,00
|
|KONTR
|7,59
|411.985
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9007
|7,9048
|% 0,33
|
|Euro
|9,2994
|9,3048
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,1945
|10,2456
|% 0,26
|
|Frank
|8,6401
|8,6921
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0990
|2,1095
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-1,59
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,06
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem