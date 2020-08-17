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Geely`nin karında sert düşüş!

17.08.2020 08:22

Son güncelleme : 17.08.2020 08:24
Çinli otomobil üreticisi Geely, mali yılının ilk yarısında net karının koronavirüs salgınının fabrikaların ve bayilerin kapanmasına yol açmasının etkisi ile yüzde 43 azaldığını bildirdi.



Volvo Cars'ın sahibi olan Li Shufu'nun kontrol ettiği Geely, 2020'nin ilk 6 ayında net 2,3 milyar yuan (331 milyon dolar) kar etti.

Geçen yılın aynı döneminde 4,01 milyar dolar kar etmişti.

Yılın ilk 6 ayında gelirler de yüzde 23 azaldı.


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