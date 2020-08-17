Çinli otomobil üreticisi Geely, mali yılının ilk yarısında net karının koronavirüs salgınının fabrikaların ve bayilerin kapanmasına yol açmasının etkisi ile yüzde 43 azaldığını bildirdi.
Geely`nin karında sert düşüş!
17.08.2020 08:22
Son güncelleme : 17.08.2020 08:24
Volvo Cars'ın sahibi olan Li Shufu'nun kontrol ettiği Geely, 2020'nin ilk 6 ayında net 2,3 milyar yuan (331 milyon dolar) kar etti.
Geçen yılın aynı döneminde 4,01 milyar dolar kar etmişti.
Yılın ilk 6 ayında gelirler de yüzde 23 azaldı.
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 1.094
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|Önceki Kapanış
|: 1.084
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1.096
En Düşük
1.077
18:057,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,4160
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|Önceki Kapanış
|: 7,4150
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7,3739
En Düşük
7,3558
18:058,7465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 8,7450
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 460,71
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|Önceki Kapanış
|: 460,11
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462,50
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3640
|7,3744
|% 0,24
|
|Euro
|8,7305
|8,7460
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6165
|9,6647
|% 0,19
|
|Frank
|8,0713
|8,1199
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9590
|1,9689
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-0,39
|
|Altın Gr.
|460
|461
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.173
|51,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|25,39
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,28
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|0,31
|