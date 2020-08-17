Geely`nin karında sert düşüş!















Volvo Cars'ın sahibi olan Li Shufu'nun kontrol ettiği Geely, 2020'nin ilk 6 ayında net 2,3 milyar yuan (331 milyon dolar) kar etti.

Geçen yılın aynı döneminde 4,01 milyar dolar kar etmişti.

Yılın ilk 6 ayında gelirler de yüzde 23 azaldı.